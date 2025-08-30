Mercato Milan, Musah in bilico! Percassi spiazza tutti, gli aggiornamenti sulla trattativa con l’Atalanta

Mercato Milan, Yunus Musah resta in bilico: permanenza più vicina? Percassi conferma la trattativa tra i rossoneri e l’Atalanta

La vicenda legata al futuro di Yunus Musah, centrocampista del Milan, tiene banco in questi ultimi, frenetici giorni di calciomercato Milan. La trattativa che sembrava destinata a portare il giocatore rossonero all’Atalanta ha subito una brusca frenata, quasi un arresto, a causa di un evento inaspettato: il grave infortunio di un altro mediano del Diavolo, il neo-arrivato Ardon Jashari.

Le Dichiarazioni dei Dirigenti: Un’Operazione in Bilico

A gettare ulteriore benzina sul fuoco delle speculazioni ci hanno pensato le recenti dichiarazioni dei due principali attori di questa complessa negoziazione. Da una parte, Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, intercettato dai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Parma, ha confermato che le discussioni con il Milan sono ancora in corso. “Musah è un giocatore del Milan, vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire è che si sta parlando con il Milan, adesso però siamo molto concentrati sulla partita,” ha affermato Percassi, lasciando intendere che l’affare è tutt’altro che tramontato, sebbene la Dea stia valutando le prossime mosse.

Dall’altra parte, anche il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha rilasciato un commento a Sky prima della partita contro il Lecce, confermando la situazione di incertezza. “Lo valutiamo dopo la partita,” ha detto Tare, “Abbiamo un accordo con l’Atalanta ma l’infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani.” Queste parole evidenziano come la scelta definitiva sul futuro di Musah dipenda direttamente dalla valutazione delle condizioni fisiche di Jashari e, di conseguenza, dalla necessità di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, di mantenere un organico completo a centrocampo.

L’Infortunio di Jashari e le Sue Conseguenze

L’infortunio di Jashari ha rappresentato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il Milan e per l’intera operazione di mercato. Il giovane centrocampista svizzero ha riportato una frattura composta del perone destro, un infortunio grave che lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi. Questo evento ha costretto il Milan a rivedere i propri piani, considerando che la rosa a disposizione di Allegri in mediana si assottiglierebbe pericolosamente senza Musah. La dirigenza rossonera si trova ora di fronte a un dilemma: lasciar partire Musah, che rappresenta una preziosa pedina per l’Atalanta e per le sue ambizioni europee, oppure bloccare la sua cessione per garantire al tecnico una copertura adeguata in un reparto strategico.

La situazione resta critica e la conferma di Tare, unita alle parole di Percassi, rende il finale di questa storia più che mai avvincente. Gli ultimi giorni di calciomercato si preannunciano roventi, e il destino di Yunus Musah è appeso a un filo. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’Atalanta riuscirà a portare a termine l’operazione o se il Milan, in virtù delle nuove esigenze tattiche dettate dall’infortunio di Jashari, deciderà di trattenere il proprio centrocampista. L’incertezza regna sovrana e l’esito di questa vicenda influenzerà pesantemente le strategie di entrambe le squadre per la stagione in corso.