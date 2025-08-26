Mercato Milan, Musah verso l’addio! Offerta concreta in arrivo, Tare pronto a dare il via libera

Mercato Milan, Yunus Musah verso l’addio al club rossonero: l’Atalanta pronta a mettere sul piatto 25 milioni di euro complessivi

L’Atalanta accelera in maniera decisiva per Yunus Musah. La società bergamasca, dopo un’attenta valutazione interna, ha deciso di fare sul serio per il centrocampista americano, presentando al calciomercato Milan una prima proposta ufficiale che potrebbe sbloccare uno dei trasferimenti più interessanti di questa sessione estiva. L’indiscrezione, riportata da Pietro Mazzara, rivela che la Dea ha messo sul piatto una cifra che si avvicina in modo significativo alle richieste del club rossonero, dimostrando la ferma volontà di portare Musah a Bergamo.

L’offerta, secondo quanto appreso, è un trasferimento a titolo definitivo dal valore di 22 milioni di euro, una somma già di per sé cospicua che testimonia la fiducia riposta nel talento del giocatore. A questa cifra si aggiungono bonus che potrebbero far salire il totale dell’operazione fino a 25 milioni di euro, raggiungendo così la cifra che il Milan ha sempre considerato come punto di partenza per intavolare la trattativa. Questa mossa dell’Atalanta è un chiaro segnale di come il club sia intenzionato a non farsi scappare il giocatore e di come la dirigenza rossonera possa presto accogliere la proposta.

L’eventuale cessione di Yunus Musah a queste cifre rappresenta una svolta cruciale per il mercato del Milan. Con l’entrata di liquidità significativa dalla vendita del centrocampista, il club rossonero avrebbe la disponibilità economica necessaria per compiere un altro passo fondamentale: l’assalto definitivo ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è da tempo un obiettivo primario per la dirigenza milanista, che lo vede come il rinforzo ideale per il centrocampo, un giocatore di esperienza internazionale e qualità indubbia.

La partenza di Musah, quindi, non sarebbe solo un addio, ma l’innesco di una reazione a catena che potrebbe portare a un reale e decisivo upgrade per la squadra. Il Milan, che ha già lavorato sotto traccia per Rabiot, potrebbe ora accelerare i contatti e presentare un’offerta che convinca il giocatore e il suo entourage a scegliere Milano. Questa dinamica di mercato sottolinea come ogni movimento sia collegato, e come l’Atalanta, nel suo tentativo di rinforzarsi con Musah, possa involontariamente agevolare il mercato di una sua diretta concorrente. Un intreccio che rende il calciomercato un vero e proprio gioco di strategia, dove ogni pedina, mossa da un club, può influenzare l’intero scacchiere.

In conclusione, la proposta dell’Atalanta per Yunus Musah sembra il tassello mancante per sbloccare la complessa trattativa che porterebbe Adrien Rabiot a vestire la maglia rossonera. Un’operazione che soddisfa le esigenze economiche del Milan di Allegri e le ambizioni tecniche dell’Atalanta, pronta a investire su un talento giovane e promettente come Musah. Il mercato della Serie A si infiamma, e gli equilibri potrebbero presto cambiare.