Mercato Milan, Moretto svela tutti i dettagli dell’affare Kostic: «Ecco le cifre e un retroscena…»

Mercato Milan, Matteo Moretto, sul suo canale Youtube, ha svelato tutti i dettagli dell’affare Kostic: ecco le sue parole

Il Milan si avvicina sempre di più a uno dei talenti più cristallini del panorama serbo, Andrej Kostic, assicurandosi un rinforzo di prospettiva per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha ricostruito la lunga gestazione dell’affare, iniziato ben prima della sessione invernale. «Acquisto interessante soprattutto in ottica futura. La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che già mandava le prime offerte al Partizan Belgrado, con i rossoneri intenzionati a non voler spendere più di 5 milioni più bonus», ha spiegato Moretto, sottolineando la determinazione della dirigenza guidata da Igli Tare.

Mercato Milan, l’impennata di gennaio e le cifre dell’operazione

Dopo un iniziale stallo nelle negoziazioni, il club rossonero ha sferrato l’attacco decisivo nelle ultime ore del mercato invernale, superando la concorrenza internazionale. La fumata bianca è arrivata dopo un serrato confronto tra i club iniziato a febbraio: «L’ultimo giorno di mercato del recente mercato di gennaio ci fu un’impennata positiva tra i due club, con il Milan fiducioso di rilanciare e chiudere per il ragazzo. A partire da febbraio il tour de force finale e quindi la chiusura della trattativa». L’accordo economico si è chiuso su basi inferiori rispetto alle richieste iniziali: «Le cifre dell’operazione sono: 3,5 milioni di euro come base fissa al Partizan più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita».

Mercato Milan, chi è Kostic: tra palcoscenici europei e il progetto Milan Futuro

Nonostante la giovanissima età, il nuovo acquisto rossonero vanta già un’esperienza significativa nelle competizioni continentali, fattore che ha convinto il Milan a investire su di lui. «Il ragazzo è un classe 2007, giovane ma non giovanissimo perchè ha già delle presenze e buoni numeri con la prima squadra, ha già fatto Conference ed Europa League. E’ un attaccante già abituato a certi tipi di palcoscenici», ha sottolineato Moretto. Per favorire il suo inserimento nel calcio italiano, il club ha studiato un percorso di crescita graduale: «L’idea del Milan però è quella di fargli fare da spola tra la Prima Squadra e Milan Futuro», permettendogli di accumulare minuti importanti sotto l’occhio vigile di Allegri.