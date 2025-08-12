Mercato Milan, anche Chaka Traorè pronto a lasciare i rossoneri: dove può finire

Mercato Milan, anche il giovane Chaka Traorè è pronto a lasciare i rossoneri: come Magni, anche lui cercherà fortuna altrove

La campagna cessioni del Milan, sapientemente orchestrata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, continua a procedere senza sosta, con l’obiettivo di alleggerire la rosa e creare un ambiente funzionale per l’allenatore Massimiliano Allegri. Oltre alle partenze dei “pezzi grossi” di cui si è parlato a lungo, il club rossonero si sta concentrando anche sulla sistemazione dei giovani talenti, garantendo loro la possibilità di crescere e maturare in contesti competitivi. Questa strategia è volta a valorizzare il patrimonio del club e a preparare i giocatori per un eventuale ritorno in prima squadra in futuro.

A confermare le ultime operazioni in uscita è stato Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, altra autorevole fonte del giornalismo sportivo internazionale. Secondo Moretto, un altro giovane rossonero è pronto a fare le valigie: si tratta di Vittorio Magni, il quale si trasferirà al Cesena con la formula del prestito. Questa mossa permetterà al talentuoso difensore di misurarsi in una realtà ambiziosa come quella bianconera, acquisendo esperienza e minuti preziosi che al Milan difficilmente avrebbe avuto in questa stagione. Il Cesena, forte delle sue ambizioni, rappresenta un banco di prova ideale per un giocatore che vuole dimostrare il suo valore e tornare alla base più forte di prima.

Ma Magni non è l’unico giovane a lasciare Milanello. Sempre secondo quanto riferito da Moretto, anche Chaka Traoré saluterà i compagni. L’attaccante ivoriano, nonostante le aspettative, non rientra nei piani immediati di Allegri e si appresta a vivere una nuova avventura lontano da Milano. Anche per lui si prospetta un trasferimento in prestito, una soluzione che il Milan ritiene ottimale per consentire al ragazzo di esprimere appieno il suo potenziale senza la pressione di dover performare a tutti i costi in un club di altissimo livello. La cessione di questi giovani, pur non generando un immediato tesoretto, è parte integrante di una pianificazione a lungo termine che mira a costruire un Milan sostenibile e vincente, con una rosa di qualità e una cantera che sappia produrre talenti per il futuro.

Il lavoro di Igli Tare si conferma quindi meticoloso e attento a ogni dettaglio, con l’obiettivo di costruire una squadra solida e coesa, in linea con le richieste del tecnico. L’attenzione non è rivolta solo ai grandi colpi di mercato, ma anche alla gestione oculata del parco giocatori, una mossa che testimonia la visione strategica della nuova dirigenza. La partenza di Magni e Chaka Traoré è solo l’ultimo tassello di un puzzle che il Milan sta componendo con cura, nella speranza di regalare ai propri tifosi una stagione ricca di successi.