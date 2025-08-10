Mercato Milan, via libera definitivo per Alvaro Morata al Como: il riepilogo di una trattativa decisamente intricata. Numeri e dettagli

Mercato Milan, è arrivato il via libera definitivo per Alvaro Morata al Como: tutti i dettagli e il riepilogo della trattativa

Como 1907 mette a segno un colpo di mercato di grande risonanza: Alvaro Morata è un nuovo giocatore lariano. La notizia, riportata da Tuttomercatoweb, conferma che tutti gli ultimi dettagli relativi al trasferimento dell’attaccante spagnolo sono stati definiti e risolti. Un’operazione complessa, che ha visto coinvolti diversi attori e ha richiesto un notevole sforzo negoziale per il club neopromosso in Serie A.

L’arrivo di Morata al Como segna la fine di un breve ma intenso periodo in Turchia con il Galatasaray, squadra con cui ha conquistato un double storico, vincendo sia il campionato turco che la Coppa di Turchia. Nonostante il successo di squadra, la sua permanenza a Istanbul è stata caratterizzata da un accordo di prestito che prevedeva una clausola di interruzione. Il Galatasaray riceverà infatti 6 milioni di euro a titolo di indennizzo per la risoluzione anticipata del prestito. È fondamentale ricordare che i “Leoni” si erano assicurati le prestazioni dell’attaccante, tramite un accordo con il calciomercato Milan, fino a gennaio, con la possibilità di estendere gratuitamente l’intesa fino a giugno e, eventualmente, esercitare un’opzione per il riscatto definitivo del giocatore.

L’operazione complessiva per portare Morata al Como si aggira tra i 15 e i 16 milioni di euro. Questa cifra include sia l’indennizzo versato al Galatasaray sia la quota spettante al Milan, club detentore del cartellino del calciatore. Per i rossoneri, l’esperienza di Morata non è stata particolarmente fortunata. Arrivato a Milanello nel luglio dello scorso anno, lo spagnolo non è riuscito a imporsi nei sei mesi di permanenza, mettendo a segno solamente 6 reti in 25 partite. Numeri che hanno spinto la dirigenza milanista, ora sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, a considerare altre soluzioni per l’attacco. Il suo trasferimento al Galatasaray nella finestra di mercato invernale è stata la naturale conseguenza di questa fase non brillante.

Con la maglia del Galatasaray, Morata ha ritrovato parzialmente la vena realizzativa, segnando 7 reti in 16 partite. Un bottino che, seppur non eccezionale, ha contribuito ai successi della squadra turca e ha dimostrato le sue qualità offensive. Ora, l’attaccante madrileno è pronto a una nuova sfida in Serie A, con l’obiettivo di dimostrare appieno il suo valore e di diventare un punto di riferimento per il Como di Cesc Fàbregas.

Questo trasferimento rappresenta un investimento significativo per il Como, che dimostra di voler affrontare il campionato di Serie A con ambizione. L’esperienza e la classe di Morata saranno fondamentali per la squadra neopromossa, che punta a consolidare la sua posizione nel massimo campionato italiano. I tifosi lariani attendono ora di vedere il loro nuovo bomber in azione, sperando che possa replicare le sue migliori prestazioni e diventare un vero e proprio idolo per la piazza.