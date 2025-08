Mercato Milan, settimana decisiva per Morata al Como? Spagnolo in trepidante attesa, cosa manca per chiudere l’affare

Mercato Milan, questa potrebbe essere la settimana decisiva per il trasferimento di Alvaro Morata al Como: in arrivo l’ok del Galatasaray

Il Como è in trepidante attesa: questa potrebbe essere finalmente la settimana decisiva per l’arrivo di Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo, formalmente di proprietà del calciomercato Milan dall’estate 2024 e attualmente in prestito al Galatasaray da febbraio 2025, è l’obiettivo primario del club lariano, che da tempo ha raggiunto un accordo sia con il giocatore che con i rossoneri. L’unico ostacolo rimasto è il via libera definitivo dal Galatasaray, che detiene il calciatore in prestito e chiede un risarcimento per interrompere anticipatamente l’accordo.

La notizia, riportata con grande enfasi dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo account X (ex Twitter), ha riacceso le speranze dei tifosi del Como. Romano ha infatti scritto: “Il Como spera di ottenere il via libera per l’accordo con Álvaro Morata questa settimana, dopo lunghe trattative. Accordo già raggiunto con Morata e il Milan, ma serve anche il via libera del Galatasaray che vuole un risarcimento.” Questa dichiarazione sottolinea la fase avanzata delle trattative e la volontà di tutte le parti di trovare una soluzione, pur con la necessità di accontentare le richieste economiche del club turco.

L’operazione Morata rappresenta un colpo di mercato di grande spessore per il Como, una squadra che punta a consolidarsi in Serie A dopo una promozione entusiasmante. L’arrivo di un attaccante del calibro di Morata, con la sua esperienza internazionale e il suo fiuto per il gol, darebbe un impulso significativo alle ambizioni del club. La sua carriera, ricca di successi in squadre come Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e ora il Milan, parla da sé e ne fa un profilo ideale per un progetto di crescita.

Il Milan, da parte sua, si trova in una posizione di osservatore interessato. Nonostante Morata sia un loro giocatore, la formula del prestito al Galatasaray suggerisce che non rientrasse pienamente nei piani tecnici immediati. Con l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo, e con Massimiliano Allegri al timone della panchina rossonera, la strategia del club potrebbe prevedere movimenti in entrata e in uscita per rifinire la rosa. Cedere Morata, anche se temporaneamente, potrebbe liberare risorse economiche e spazi salariali, pur mantenendo un controllo sul futuro del giocatore.

Il Galatasaray, dal canto suo, non ha intenzione di svincolare gratuitamente Morata. Il club turco ha investito sul giocatore e, di conseguenza, chiede un indennizzo per la risoluzione anticipata del prestito. Questa è la chiave che il Como deve riuscire a girare per sbloccare definitivamente la trattativa. Le discussioni tra le parti si stanno concentrando proprio su questa cifra, con il Como che cerca di trovare un compromesso accettabile.

L’attesa è palpabile sulle rive del lago di Como. L’arrivo di Morata sarebbe un segnale forte delle ambizioni della società e infiammerebbe l’entusiasmo di una piazza che sogna in grande. Con le trattative in fase avanzata e un accordo già in tasca con il giocatore e il club di appartenenza, l’ottimismo è giustificato. Non resta che attendere il via libera definitivo dal Galatasaray, un passaggio fondamentale che potrebbe cambiare il volto dell’attacco del Como per la prossima stagione.