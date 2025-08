Mercato Milan, scoppia il caso Morata: la richiesta del Galatasaray spiazza i rossoneri e il Como

Mercato Milan, clamoroso caso Morata: il Galatasaray ha chiesto 8 milioni di euro al Como per liberare anzitempo l’attaccante spagnolo

Il mercato calcistico è spesso un intrico di trattative complesse e rebussi economici, e il caso Alvaro Morata ne è un esempio lampante. Come rivelato dal giornalista ed esperto di mercato Carlo Laudisa su gazzetta.it, la situazione dell’attaccante spagnolo è un vero e proprio stallo che sta creando notevoli difficoltà per Milan, Como e Galatasaray, con quest’ultimo accusato di richieste eccessive e fuori luogo.

La vicenda ha radici nel gennaio scorso, quando Morata è stato ceduto in prestito dal Milan al Galatasaray, neocampione di Turchia. L’accordo prevedeva un pagamento di 6 milioni di euro da parte del club turco per il prestito valido fino a dicembre 2025. Fin qui, nulla di strano. Il problema sorge perché, come sottolineato da Laudisa, il Galatasaray non ha mai onorato questo impegno economico nei confronti dei rossoneri. Questa mancanza di pagamento ha innescato una serie di problematiche che stanno bloccando il futuro del giocatore e le strategie di mercato delle squadre coinvolte.

Nel frattempo, a giugno, il calciomercato Milan, ora sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, aveva raggiunto un’intesa di massima con il Como, squadra del connazionale di Morata, Cesc Fàbregas. L’accordo prevedeva la cessione di Morata a titolo definitivo al Como per 10 milioni di euro. Questa mossa era fondamentale per il Milan, che contava sui 6 milioni di euro dovuti dal Galatasaray per chiudere l’operazione senza perdite. L’investimento iniziale del Milan per Morata dall’Atletico Madrid era stato, infatti, di 16 milioni di euro. La cessione al Como per 10 milioni, sommata ai 6 milioni dal Galatasaray, avrebbe permesso ai rossoneri di rientrare completamente dell’investimento e chiudere l’operazione in pareggio, un obiettivo cruciale per la salute finanziaria del club.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata e complicata. Dal Bosforo, il Galatasaray ha avanzato una richiesta sorprendente e, a detta di molti, irragionevole. Per liberare lo spagnolo, il club turco chiede ora ben 8 milioni di euro al Como. La motivazione dietro questa richiesta, come spiegato da Laudisa, è duplice: il Galatasaray vuole il risarcimento dei 6 milioni di euro del prestito non pagato al Milan e, in aggiunta, il pagamento dello stipendio sin qui riconosciuto all’attaccante. In pratica, il club turco punta a chiudere l’operazione senza sostenere alcun costo, scaricando tutte le spese sul Como e, indirettamente, penalizzando il Milan.

Questa ostinazione del Galatasaray sta creando un vero e proprio blocco che danneggia tutte le parti in causa. Il Como, che desidera ardentemente Morata per rinforzare la propria rosa, si trova di fronte a una richiesta economica insostenibile. Il Milan, dal canto suo, vede sfumare la possibilità di chiudere un’operazione importante e recuperare un investimento significativo. E Morata stesso, l’attaccante spagnolo, si trova in una sorta di “gabbia”, impossibilitato a definire il proprio futuro tra la permanenza in Turchia e il desiderato ritorno in Italia.

La posizione del Galatasaray è stata definita da Laudisa “temeraria” e le loro richieste “esagerate”. Sarà interessante vedere come si evolverà questa intricata trattativa di mercato e se i nuovi dirigenti del Milan, Tare e Allegri, riusciranno a trovare una soluzione a questo inghippo che rischia di compromettere una parte delle loro strategie per la prossima stagione.