Mercato Milan, Moncada prepara l’affare che nessuno si aspettava! Viaggio segreto, cosa sta succedendo

2 ore ago

Mercato Milan, Geoffrey Moncada può stupire per quanto riguarda il colpo in difesa: programmato un viaggio a sorpresa a Siviglia

Il calciomercato Milan è al lavoro per completare la sua difesa, e le ultime indiscrezioni di calciomercato suggeriscono che il club rossonero si stia muovendo con decisione. Con il nuovo direttore sportivo Tare e il neo-allenatore Allegri pronti a definire la rosa, il reparto arretrato è la priorità assoluta. Le due piste più concreteemerse nelle scorse settimane sono quelle che portano a Merih Demiral e Caleb Okoli, ma il Milan è attento a ogni opportunità che potrebbe presentarsi sul filo di lana.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non è da escludere che le ultime ore di mercato possano consegnare al Milan nuovi candidati per la difesa. Il club di Via Aldo Rossi, noto per i suoi colpi a sorpresa, sta sondando il terreno per trovare il profilo ideale che possa rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Il focus principale rimane su Demiral e Okoli, entrambi giocatori di spessore e con caratteristiche diverse, ma perfettamente in linea con la filosofia di Allegri e le esigenze tattiche del Milan.

Demiral, forte e grintoso, porterebbe in dote l’esperienza maturata in Serie A e in campo internazionale. Il suo stile di gioco, fatto di aggressività e determinazione, lo rende un profilo molto ambito. D’altra parte, Okoli rappresenta un investimento per il futuro. Il giovane difensore ha dimostrato grandi doti fisiche e tecniche, attirando l’attenzione di diversi club. Il Milan lo vede come un potenziale titolareper i prossimi anni, un tassello importante per la difesa che verrà.

Un viaggio a Siviglia e il mistero dell’outisder

Mentre le trattative per Demiral e Okoli continuano, il Milan non ha smesso di guardarsi attorno. La fonte rivela che un difensore come Comuzzo è fuori dai radar, poiché la Fiorentina non intende cederlo, ma l’attenzione si sposta su possibili “outsider dell’ultima ora”. Questi candidati a sorpresa potrebbero nascere da contatti improvvisi o, come accennato dalla fonte, da viaggi programmati. In questo contesto, l’appuntamento del direttore tecnico Geoffrey Moncada a Siviglia assume un’importanza cruciale.

Il viaggio di Moncada in Spagna potrebbe essere l’occasione perfetta per scovare un profilo inatteso, un giocatore che finora non è stato accostato al Milan ma che potrebbe rappresentare una grande opportunità. Spesso, i migliori affari di mercato nascono da situazioni del genere, dove un contatto diretto o una visita sul posto possono sbloccare trattative impensabili fino a pochi giorni prima. Il Milan e il nuovo DS Tare sono a caccia di un difensore che possa fare la differenza e completare un reparto che necessita di solidità e affidabilità, come richiesto da Allegri. L’attesa è alta, i tifosi rossoneri sperano nel grande colpo e la società sembra pronta a tutto per accontentare il suo nuovo allenatore e il suo nuovo DS e regalare al pubblico una difesa all’altezza delle ambizioni di scudetto e Champions League.

