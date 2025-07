Mercato Milan, Moncada tiene vive due importanti carte coperte: a destra ci sono anche queste opzioni

Mercato Milan, Moncada non segue soltanto Singo e Guela Doue per la corsia di destra in difesa: ci sono anche due carte coperte

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il calciomercato Milan si prepara a rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Con un nuovo corso tecnico e dirigenziale, che vede Igli Tare insediarsi come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, le aspettative sono alte e la strategia di mercato si sta delineando con precisione. Le voci si rincorrono e tra i nomi più caldi circolati in orbita rossonera, non c’è solo quello di Doué, un talento che ha già catturato l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Il focus del Milan sembra essere rivolto a giovani promettenti e a rinforzi mirati che possano integrarsi al meglio nel progetto tecnico di Allegri. Il nome di Doué è certamente uno di quelli su cui il club di Via Aldo Rossi sta ponendo maggiore attenzione. La sua visione di gioco, la sua tecnica raffinata e la sua capacità di incidere in fase offensiva lo rendono un profilo estremamente interessante per il centrocampo rossonero. La giovane età di Doué si sposa perfettamente con la filosofia di investimento su talenti a lungo termine che la dirigenza milanista, sotto la guida di Tare, intende perseguire.

Tuttavia, il nome di Doué non è l’unico nel taccuino di Igli Tare. Un altro profilo che piace da tempo e che è stato monitorato attentamente è quello di Wilfried Singo. Il terzino ivoriano del Monaco è noto per la sua potenza fisica, la sua velocità e la sua duttilità tattica, caratteristiche che lo renderebbero un rinforzo prezioso per la fascia destra. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Singo è stato finora ritenuto “incedibile” dal club monegasco, a meno di “offerte irrinunciabili”, ovvero superiori ai 30 milioni di euro. Questo scenario, per quanto allettante, sembra essere “difficile da immaginare” per il Milan in questa fase del mercato, considerando la politica di oculatezza negli investimenti.

Ecco perché il Milan, sempre attento a cogliere le migliori opportunità, sta valutando “profili più accessibili” per rinforzare la squadra. Tra questi, spiccano i nomi di Jon Aramburu e Zakaria El Ouahdi. Aramburu, difensore solido e promettente, potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per la difesa, offrendo garanzie in fase difensiva e spinta sulla fascia. Allo stesso modo, Zakaria El Ouahdi, un giocatore versatile e con ottime doti tecniche, potrebbe aggiungere qualità e dinamismo al centrocampo o all’attacco rossonero. Questi profili, pur meno altisonanti di Singo, si adattano meglio alle esigenze economiche del club e alla volontà di costruire una squadra competitiva ma sostenibile.

Il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri sarà fondamentale per plasmare il nuovo Milan. Ogni acquisto sarà ponderato attentamente per garantire che si adatti non solo alle necessità tattiche, ma anche alla filosofia di crescita del club. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione le prossime mosse di mercato, sperando che i nuovi innesti possano portare il Milan a raggiungere nuovi successi e a consolidare la propria posizione ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il calciomercato è lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma una cosa è certa: il Milan è al lavoro per costruire una squadra forte e ambiziosa.

