Mercato Milan, Martorelli consiglia Tare: queste le mosse ancora necessarie per i rossoneri

Mercato Milan, Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato delle mosse dei rossoneri: c’è il consiglio a Igli Tare

Il calciomercato Milan estivo 2025 si avvicina alla sua fase più calda e decisiva. A pochi giorni dalla chiusura ufficiale, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli, in una recente intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, ha fornito un’analisi dettagliata e illuminante sulle dinamiche attuali, prospettando scenari inattesi e movimenti cruciali per i principali club italiani. Le sue parole delineano un quadro in cui la pazienza e la strategia si intrecciano, anticipando un finale di mercato al cardiopalma.

Martorelli ha sottolineato come diverse trattative si siano prolungate eccessivamente, generando una certa attesa e incertezza. “Alcune trattative si sono un po’ prolungate, altri club stanno valutando dove intervenire,” ha affermato, evidenziando la prudenza di alcune società. Tuttavia, il pronostico è chiaro: “Gli ultimi dieci giorni di mercato saranno decisivi per dare una sterzata alla finestra di mercato. Molte squadre dovranno ancora intervenire. Il finale di mercato riserverà nuovi scenari.” Questo suggerisce che le prossime ore saranno un vero e proprio crocevia per le ambizioni di molte squadre, con l’attesa di accelerazioni improvvise e colpi di scena capaci di modificare gli equilibri.

Inter e il “Caso” Lookman: Una Trattativa Destinata a Concludersi?

Uno dei temi più discussi riguarda il possibile approdo di Lookman all’Inter. La trattativa, stando a Martorelli, “si sta protraendo un po’ troppo,” generando dubbi e interrogativi tra gli addetti ai lavori e i tifosi nerazzurri. Tuttavia, l’operatore di mercato si mostra ottimista, paragonando la situazione a quella di Koopmeiners alla Juventus: “Ma come ho già avuto modo di dire, è un po’ come il caso Koopmeiners alla Juventus. Tutto fa pensare che alla fine l’affare si farà. Andrà per le lunghe, ma probabilmente si chiuderà.” Questo lascia intendere che, nonostante i tempi dilatati e la complessità delle negoziazioni, la volontà delle parti e la strategia dell’Inter porteranno al compimento dell’operazione, rafforzando ulteriormente la squadra di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

Milan, Juventus e Fiorentina: Chi si Muoverà Negli Ultimi Giorni?

Ma l’Inter non sarà l’unica protagonista degli ultimi giorni di mercato. Giocondo Martorelli ha infatti allargato lo sguardo ad altri big del campionato italiano. “Chi interverrà oltre l’Inter? Il Milan deve ancora fare qualcosa, così come la Juventus,” ha dichiarato, indicando che i rossoneri e i bianconeri sono attesi da ulteriori movimenti per completare le rispettive rose. È fondamentale ricordare che il Milan, sotto la guida del nuovo DS Tare e del nuovo allenatore Allegri, è alla ricerca di profili che possano sposarsi al meglio con la visione tattica del tecnico e le strategie di mercato del direttore sportivo. La Juventus, dal canto suo, cercherà di perfezionare la rosa per affrontare al meglio la stagione, con l’obiettivo di competere su più fronti.

Anche la Fiorentina è tra i club che dovranno agire con decisione. “E anche la Fiorentina, che sta cercando di sistemare l’organico. I viola dovranno ancora intervenire per rinforzare l’organico,” ha concluso Martorelli, suggerendo che la squadra toscana è alla ricerca di innesti mirati per migliorare la propria competitività e raggiungere gli obiettivi prefissati. Le prossime ore, quindi, si preannunciano ricche di colpi di scena, ufficialità imminenti e cambiamenti significativi che daranno la forma definitiva alle rose dei club italiani. Sarà un finale di mercato incandescente, in cui ogni mossa sarà decisiva per il futuro delle squadre.