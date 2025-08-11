Mercato Milan, il punto di Martorelli: «I rossoneri devono fare ancora qualcosa prima della fine»

Mercato Milan, l’agente Giocondo Martorelli fa il punto della situazione sulla campagna acquisti rossonera

Il calciomercato estivo è in una fase cruciale e, secondo l’operatore di mercato Giocondo Martorelli, i prossimi giorni saranno decisivi per molte squadre. Intervistato da tuttomercatoweb.com, Martorelli ha fatto il punto della situazione, analizzando le dinamiche che stanno caratterizzando questa finestra di trasferimenti.

“Alcune trattative si sono un po’ prolungate, altri club stanno valutando dove intervenire,” ha spiegato Martorelli, sottolineando un’atmosfera di attesa che precede il rush finale. “Gli ultimi dieci giorni di mercato saranno decisivi per dare una sterzata alla finestra di mercato. Molte squadre dovranno ancora intervenire.” Questa previsione fa capire che il mercato è ancora lontano dalla sua conclusione e che ci aspettano colpi di scena e trattative a sorpresa. “Il finale di mercato riserverà nuovi scenari,” ha aggiunto, lasciando intendere che molte dinamiche potrebbero cambiare all’ultimo momento”

Martorelli si è poi soffermato su due trattative che stanno tenendo banco in queste settimane. Il trasferimento di Ademola Lookman all’Inter e quello di Teun Koopmeiners alla Juventus. “Lookman-Inter? Si sta protraendo un po’ troppo,” ha commentato, ma il suo pronostico è chiaro: “Ma come ho già avuto modo di dire, è un po’ come il caso Koopmeiners alla Juventus. Tutto fa pensare che alla fine l’affare si farà. Andrà per le lunghe, ma probabilmente si chiuderà.”

Il focus si è poi spostato sulle squadre che, secondo l’operatore di mercato, devono ancora completare la propria rosa. Tra queste, spiccano tre nomi di peso: Milan, Juventus e Fiorentina. “Chi interverrà oltre l’Inter? Il Milan deve ancora fare qualcosa, così come la Juventus. E anche la Fiorentina, che sta cercando di sistemare l’organico. I viola dovranno ancora intervenire per rinforzare l’organico.”

Per il Milan, le parole di Martorelli confermano la necessità di nuovi innesti. Sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero ha ancora delle caselle da riempire per completare una squadra che possa competere ad alti livelli. La ricerca di un attaccante e di un difensore, dopo la cessione di Thiaw, sono le priorità assolute. Il Milan ha dimostrato di voler agire con cautela e oculatezza, ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero vederlo protagonista di qualche mossa decisiva.