Mercato Milan, Marotta recrimina: Tare lo ha beffato per De Winter! Ricostruzione incredibile, cosa è successo

Mercato Milan, Igli Tare ha beffato Marotta e l’Inter nella corsa a De Winter: clamoroso retroscena sul nuovo difensore rossonero

Un vero e proprio colpo di scena nel calciomercato estivo ha visto il Milan assicurarsi le prestazioni di Koni De Winter, il talentuoso difensore centrale belga, soffiandolo all’Inter in una corsa contro il tempo. L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa, con De Winter che ha firmato un contratto quadriennale che lo lega ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2029. Un acquisto strategico per la retroguardia milanista, voluto fortemente dal neo Direttore Sportivo Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che vedono in lui il profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo.

L’ex Juventus e proveniente dal Genoa era da tempo un obiettivo primario dell’Inter di Marotta e Ausilio, che lo avevano individuato, insieme a Leoni, come il rinforzo ideale per la difesa nerazzurra. Il corteggiamento da parte della società interista era durato per tutta l’estate, ma alla fine il Milan ha avuto la meglio, chiudendo l’affare in modo rapido e deciso.

Ma perché l’Inter non è riuscita a chiudere l’operazione nonostante il lungo interesse? La risposta, come riportato da gazzetta.it, risiede nella strategia di mercato dei nerazzurri. L’eventuale arrivo di un nuovo centrale alla Pinetina era subordinato a un’uscita nel pacchetto arretrato. L’attuale rosa a disposizione di mister Chivu (l’articolo si riferisce all’allenatore dell’Inter come Chivu, ndr) vanta già nomi di spicco come Bisseck, Pavard, de Vrij, Acerbi, Bastoni, Palacios e Carlos Augusto. De Winter, destinato a ricoprire il ruolo di braccetto destro, sarebbe potuto arrivare solo in caso di cessione di uno tra Bisseck e Pavard. L’immobilismo su questo fronte ha creato l’occasione perfetta per il Milan.

Il Diavolo, dopo la cessione di Thiaw, si è trovato nella posizione ideale per agire. Con una casella da riempire in difesa e la liquidità derivante dalla cessione, il Milan di Tare e Allegri non ha esitato. Si è fiondato sul Genoa e, con una trattativa lampo durata meno di 24 ore, ha chiuso l’operazione, bruciando la concorrenza dei cugini nerazzurri.

Questo acquisto rappresenta un segnale forte da parte del calciomercato Milan, che dimostra di voler costruire una squadra competitiva e di saper agire con prontezza sul mercato. La velocità con cui è stata condotta l’operazione De Winter sottolinea la determinazione del club rossonero e l’efficienza della nuova dirigenza. I tifosi rossoneri possono ora guardare al futuro con maggiore ottimismo, con un nuovo, giovane e promettente difensore che si unisce alla causa milanista.