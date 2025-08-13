Mercato Milan, Marchegiani incorona Tare: «Una figura come la sua mancava nel club rossonero»

Mercato Milan, Marchegiani parla dei rossoneri e del nuovo dirigente Tare

Il Milan è tra i club più attivi e chiacchierati di questa sessione di calciomercato. La squadra rossonera, dopo un’annata al di sotto delle aspettative in campionato, sta gettando le basi per un’immediata rinascita. A commentare le ambizioni del club è stato Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e oggi opinionista di Sky Sport, in un’intervista al QS. Le sue parole, cariche di analisi, hanno toccato punti cruciali, dalla guida tecnica alla nuova struttura societaria, tracciando un paragone audace ma significativo.

Il paragone che ha lanciato Marchegiani è di quelli che fanno discutere, ma che evidenziano la potenziale forza del Milan in questa stagione. “Il Milan che le coppe non le ha può essere il nuovo Napoli? Sì, il paragone ci sta”, ha dichiarato l’ex portiere. Il riferimento è alla stagione trionfale del Napoli di un anno fa, che potendo concentrarsi unicamente sul campionato, ha dominato la Serie A. Senza l’impegno europeo, il Milan può replicare quella strategia, gestendo le energie e focalizzando tutte le risorse sulla lotta per il vertice. “Poi ha preso un allenatore che sa come si vince”, prosegue Marchegiani, rimarcando l’importanza di una guida tecnica come Max Allegri che ha già dimostrato di avere un approccio vincente. Come il Napoli un anno fa, il Milan arriva da una stagione in cui non ha espresso il suo vero potenziale, e per questo “anche i giocatori che già c’erano possono dare di più”, ritrovando la forma migliore e la giusta motivazione sotto la nuova gestione.

Marchegiani non si è fermato all’aspetto tecnico, ma ha allargato la sua analisi alla struttura societaria, individuando in Igli Tare una figura di grande importanza. “Poi c’è Tare, che è uomo di campo, esperto e con personalità, una figura che un po’ era mancata nel raccordo tra società e campo”. L’arrivo di un direttore sportivo con queste caratteristiche è, secondo Marchegiani, il tassello mancante che il Milan cercava da tempo. Un dirigente che ha vissuto lo spogliatoio e il campo, che conosce le dinamiche e che può fare da ponte tra le esigenze tecniche del mister e le strategie del club. Una figura autorevole, che con la sua esperienza e personalità, può contribuire a creare un ambiente ancora più coeso e performante.

In sintesi, l’analisi di Luca Marchegiani dipinge un quadro di grande ottimismo per il Milan. La concentrazione totale sulla Serie A, la presenza di un allenatore vincente e l’arrivo di una figura dirigenziale di spessore come Igli Tare sono, a suo avviso, tutti gli ingredienti giusti per far sì che la squadra rossonera possa tornare a competere per il massimo traguardo e, perché no, emulare il percorso del Napoli campione d’Italia.