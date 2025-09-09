Mercato Milan, cosa succede se Maignan non rinnova? Due opzioni forti sul piatto, lui il preferito della dirigenza rossonera

Mercato Milan, Maignan resta in scadenza di contratto: se dovesse lasciare a zero è Suzuki il preferito dei rossoneri. Ma occhio a Torriani

Il Milan si trova ad affrontare una situazione complessa e di grande urgenza sul fronte del calciomercato, nonostante la chiusura ufficiale della sessione estiva in Italia. L’attenzione della dirigenza rossonera, guidata dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, è tutta rivolta al futuro di uno dei suoi pilastri: il portiere titolare e capitano Mike Maignan. Come riportato stamane da Tuttosport, il portiere francese, autentico leader in campo e punto di riferimento per la squadra, si avvia verso una scadenza contrattuale che getta ombre sul suo futuro a Milanello.

Secondo il quotidiano torinese, il contratto di Maignan scadrà al termine di questa stagione, e al momento non ci sono segnali concreti che portino a un rinnovo imminente. Questa incertezza alimenta i timori di un possibile addio a parametro zero, una prospettiva che il calciomercato Milan deve assolutamente evitare. L’ottimismo per un prolungamento dell’accordo non è del tutto svanito, ma il club deve necessariamente muoversi su due fronti: cercare un accordo economico per trattenere il proprio campione e, allo stesso tempo, individuare un possibile sostituto qualora le trattative non dovessero andare a buon fine.

In questo scenario, il nome che emerge con maggiore forza è quello di Zion Suzuki. Il giovane portiere giapponese, attualmente in forza al Parma, sarebbe il profilo prediletto da Igli Tare. Le sue doti, la giovane età e il potenziale di crescita lo rendono un obiettivo concreto per il Milan. La dirigenza rossonera, infatti, considera il talento del portiere del Parma come una soluzione ideale per il futuro della porta milanista.

Ma il Milan, come evidenziato da Tuttosport, ha già in casa un’opzione che potrebbe rivelarsi importante: si tratta di Lorenzo Torriani. Il giovane portiere è visto come una promessa su cui il club ripone grande fiducia. La sua crescita costante e l’opportunità di lavorare a stretto contatto con un portiere del calibro di Maignan potrebbero accelerare il suo sviluppo, rendendolo un candidato serio per un ruolo di maggiore responsabilità in futuro.

Il Milan si trova quindi a un bivio: blindare il proprio numero uno con un rinnovo faraonico oppure optare per un cambio generazionale, puntando su Zion Suzuki o affidandosi al talento cristallino di Lorenzo Torriani. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro della porta rossonera, in un’intricata partita a scacchi che tiene col fiato sospeso i tifosi milanisti. La dirigenza, in accordo con Allegri, dovrà prendere una decisione fondamentale che avrà ripercussioni sull’intera progettualità sportiva del club.