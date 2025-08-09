Mercato Milan, il nome nuovo per l’attacco è quello di Lukebakio! Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il mercato del Milan continua a muoversi in sordina, ma le indiscrezioni non mancano, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri sul suo profilo X, il club rossonero starebbe monitorando da vicino la situazione di Dodi Lukebakio, talentuoso esterno d’attacco belga classe 1997, attualmente in forza al Siviglia.

L’interesse del Diavolo per il giocatore non è una novità assoluta. Già durante la scorsa sessione di mercato di gennaio, il Milan aveva sondato il terreno per il profilo di Lukebakio, senza però affondare il colpo. Ora, la situazione si fa più concreta, soprattutto in caso di una potenziale cessione a destra. La principale indiziata a lasciare la squadra è Samuel Chukwueze, l’ala nigeriana arrivata a Milano la scorsa estate e che finora non ha pienamente convinto.

Lukebakio, noto per la sua velocità, la sua abilità nel dribbling e la capacità di giocare su entrambe le fasce, è un profilo che stuzzica non poco la dirigenza milanista. Un aspetto che potrebbe facilitare la trattativa è il cambio di agente del giocatore, che è passato sotto la procura di Fali Ramadani, un procuratore che vanta stretti legami con l’attuale direttore sportivo del Milan, Igli Tare. Questo rapporto privilegiato potrebbe infatti giocare un ruolo chiave nel portare avanti le negoziazioni.

La strategia del Milan guidato dal nuovo direttore sportivo Tare e dal nuovo allenatore Allegri sembra chiara: intervenire sul mercato solo in presenza di determinate condizioni, come un’uscita importante che liberi risorse economiche. L’eventuale partenza di Chukwueze aprirebbe dunque lo scenario per l’arrivo di un giocatore come Lukebakio, che potrebbe rappresentare un innesto di qualità e esperienza per la fascia destra dell’attacco milanista.

I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso e attendono sviluppi. Sarà il belga la nuova freccia nell’arco del Diavolo? Tutto dipenderà dalle mosse che la società farà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione.