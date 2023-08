Mercato Milan, fatta per Lukaku alla Roma! TUTTI i dettagli. Spuntano tutte le cifre dell’accordo tra club e con il giocatore

La Roma sta per chiudere la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku, ex Inter che è stato accostato per settimane anche al Milan. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’attaccante belga arriva con un prestito annuale a 5,8 milioni più bonus con i giallorossi che garantiranno al calciatore 7,5 milioni, comprensivi dei premi, facili da riscuotere.

Il Chelsea non parteciperà allo stipendio ma pagherà le due mensilità di luglio e agosto che permetteranno a Big Rom di superare leggermente quota 9 milioni, quanto il belga guadagnava lo scorso anno con l’Inter. Un anno dell’attaccante peserà circa 15,6 milioni sulle casse di Trigoria (9,8 milioni lordi per lo stipendio e 5,8 per il prestito).