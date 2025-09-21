Mercato Milan, aneddoto Lucas Vazquez! Ipotesi concreta a parametro zero, affare saltato perchè… Ultimissime

Mercato Milan, i rossoneri in estate hanno valutato la possibilità di prendere Lucas Vazquez a parametro zero: il retroscena

Nel turbine del mercato estivo da poco terminato, una rivelazione scuote l’ambiente milanista, gettando luce su retroscena inaspettati. Secondo il giornalista Matteo Moretto, una delle figure più autorevoli per quanto riguarda il calciomercato, il Milan avrebbe avuto in mano un’opportunità di alto profilo per rinforzare la fascia destra: Lucas Vázquez.

Il nome del poliedrico esterno spagnolo, svincolatosi a parametro zero dal Real Madrid il 30 giugno 2025, sarebbe stato valutato con attenzione dal direttore sportivo Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri nel corso del mese di agosto. La proposta, giunta direttamente sul tavolo del club rossonero, offriva la possibilità di acquisire un giocatore di esperienza internazionale, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino destro che quello di ala d’attacco, una versatilità che lo ha reso un elemento prezioso per anni nelle fila dei Blancos.

L’idea di portare a Milano un calciatore dal pedigree di Lucas Vázquez era indubbiamente allettante. Il suo arrivo avrebbe potuto fornire una solida alternativa sulla fascia, un’area del campo che il calciomercato Milancercava di rinforzare per garantire maggiore copertura e spinta offensiva. In un mercato sempre più competitivo, l’opportunità di ingaggiare un giocatore di questo calibro senza costi di cartellino è un’occasione rara, e il Milan l’ha seriamente considerata.

Tuttavia, le strategie del club, guidate da Tare e Allegri, hanno portato a una decisione differente. Nonostante le indubbie qualità di Vázquez, il Milan ha optato per altre soluzioni. La motivazione principale dietro questa scelta, come riportato da Matteo Moretto, è legata all’età del giocatore. Con i suoi trentaquattro anni compiuti a luglio, Lucas Vázquez non rientrava appieno nei parametri del progetto rossonero, sempre più orientato verso l’acquisizione di talenti più giovani e di prospettiva, sui quali costruire il futuro della squadra.

Il Milan ha quindi deciso di proseguire su una strada diversa, concentrandosi su profili in grado di garantire una maggiore longevità e di svilupparsi ulteriormente all’interno della squadra. Una scelta che riflette la visione strategica del club e del suo management, determinati a costruire una rosa competitiva e sostenibile nel tempo.

La mancata trattativa con Vázquez non ha però precluso al giocatore un futuro di alto livello. Dopo essersi svincolato dal Real Madrid, lo spagnolo ha firmato un contratto con il Bayer Leverkusen, squadra che sta vivendo un periodo di grande successo e che ha saputo cogliere al volo l’occasione di ingaggiare un giocatore con la sua esperienza. Un acquisto che dimostra come Lucas Vázquez sia ancora oggi un profilo molto appetito nel panorama calcistico europeo.