Mercato Milan, spunta il nome di Lovric tra i possibili candidati per il centrocampo: le ultime. Segui gli aggiornamenti

Il Milan non smette di monitorare il mercato per rafforzare il proprio centrocampo. Mentre le trattative per i profili più noti continuano, un nuovo nome si è aggiunto alla lista dei desideri dei rossoneri. Si tratta di Sandi Lovric, talentuoso centrocampista dell’Udinese. La notizia, riportata da Michele Longari di Sportitalia, conferma che il Diavolo sta esplorando diverse opzioni per aggiungere qualità e dinamismo alla mediana.

Sandi Lovric, centrocampista sloveno, si è messo in mostra nelle ultime stagioni con la maglia friulana, dimostrando grande duttilità e una spiccata visione di gioco. Lovric è un giocatore in grado di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, agendo sia come regista che come mezzala offensiva, grazie alle sue capacità di inserimento e un tiro da fuori area molto preciso. Queste caratteristiche lo rendono un profilo estremamente interessante per il Milan, che cerca un giocatore capace di dare varietà alle soluzioni tattiche di mister Paulo Fonseca.

L’interesse per Lovric si inserisce in un contesto in cui il Milan è alla ricerca di un profilo che possa complementare i giocatori già in rosa. Oltre a nomi di primo piano come Youssouf Fofana o Mats Wieffer, che rappresentano opzioni più costose e complesse, il club di Via Aldo Rossi sta valutando anche soluzioni più accessibili, ma ugualmente funzionali al progetto tecnico. La trattativa per Lovric rientra in questa strategia. La sua valutazione di mercato, pur non essendo bassa, potrebbe essere più sostenibile rispetto ad altri obiettivi.

Il calciomercato è un campo minato di trattative e il Milan sta navigando con cautela, ponderando ogni mossa. L’interesse per Lovric testimonia la volontà del club di non fermarsi ai nomi più blasonati, ma di cercare anche giocatori di prospettiva che possano crescere e affermarsi con la maglia del Diavolo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa pista porterà a una vera e propria offerta o se il Milan si concentrerà su altre priorità. Intanto, il nome del centrocampista sloveno rimane saldamente sul taccuino della dirigenza rossonera.