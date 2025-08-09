Connect with us

Mercato Milan, il Diavolo prepara la beffa all'Inter! Thiaw porta Leoni, offerta da capogiro al Parma e Marotta completamente spiazzato

Infortunio Pulisic, ottime notizie per Allegri: l'esterno punta quel match, chance altissime di essere a disposizione. I tempi di recupero

Athekame Milan, Tare vuole chiudere la pratica: fine settimana decisivo, cosa manca per la fumata bianca

Calciomercato Milan, Furlani gongola: il Diavolo incassa una cifra monstre, i conti sorridono. Decisive quelle due cessioni

Origi Milan, che fine ha fatto il belga? Tare lo avvisa, appuntamento nelle prossime settimane: c'è un chiaro obiettivo nel mirino

Published

10 minuti ago

Mercato Milan, i rossoneri preparano la beffa all’Inter per quanto riguarda il possibile arrivo di Giovanni Leoni dal Parma

La prima pagina de Il Corriere dello Sport di questa mattina squilla come un campanello d’allarme in casa nerazzurra: “Leoni, lo sgarbo. Il Milan può strapparlo all’Inter“. Un titolo che riassume perfettamente la nuova, avvincente trama di mercato che vede protagonista il giovanissimo difensore del Parma, Giovanni Leoni, classe 2006. Da tempo obiettivo primario dell’Inter, il talentuoso centrale gialloblù potrebbe clamorosamente virare verso la sponda rossonera di Milano, in un’operazione che avrebbe il sapore di un vero e proprio derby di mercato.

L’Inter, infatti, pur avendo messo gli occhi su Leoni da diverse settimane, si trova al momento con le mani legate. Per sferrare l’affondo decisivo per il difensore del Parma, i nerazzurri necessitano di alcune cessioni importanti, in particolare quelle di Yann Bisseck e Kristjan Asllani. Senza liquidità fresca proveniente da queste uscite, ogni tentativo appare vanificato, lasciando un’apertura insperata per il Milan.

E proprio qui si inserisce il Diavolo, pronto a cogliere l’occasione. Il club rossonero, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, starebbe seriamente valutando l’ipotesi di piombare su Leoni. La condizione, però, è che vada in porto la cessione di Malick Thiaw, difensore tedesco su cui il Newcastle sta esercitando un forte pressing. Se l’affare Thiaw si concretizzasse, liberando risorse economiche e un posto nel pacchetto difensivo, il Milan avrebbe il via libera per tentare lo “sgarbo” all’Inter.

Una carta non da poco che il Milan può giocarsi in questa intricata partita di mercato è rappresentata dall’ottimo rapporto che lega il nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, al direttore sportivo del Parma, Federico Cherubini. I due hanno già lavorato fianco a fianco ai tempi della Juventus, un’intesa professionale che potrebbe facilitare non poco la trattativa. La fiducia reciproca tra Allegri e Cherubini potrebbe rappresentare la chiave di volta per superare la concorrenza e portare Leoni a Milanello.

L’eventuale arrivo di Leoni rappresenterebbe un colpo significativo per il calciomercato Milan, che continua la sua politica di investimento sui giovani talenti italiani. Il difensore del Parma è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico nazionale, con un futuro brillante davanti a sé. Un’acquisizione che non solo rafforzerebbe il reparto difensivo a lungo termine, ma che infliggerebbe anche un duro colpo ai piani di mercato dei cugini nerazzurri. Il derby non si gioca solo in campo, ma anche e soprattutto nelle stanze del calciomercato, e questa volta, la posta in gioco è un giovanissimo leone destinato a fare grandi cose. Riuscirà il Milan a strappare Leoni all’Inter? Solo le prossime settimane ci daranno la risposta.

