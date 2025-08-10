Mercato Milan, accelerata per Leoni? Inter all’angolo, Tare può sfruttare questo clamoroso vantaggio

Mercato Milan, potrebbe arrivare l’accelerata per Leoni nelle prossime ore: derby con l’Inter impantanata nell’affare Lookman

Il calciomercato Milan estivo è ormai nel vivo e le strategie delle squadre italiane iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Per il Milan, in particolare, la cessione di Malick Thiaw sembra destinata a sbloccare importanti risorse da reinvestire sul fronte difensivo. Due nomi, in particolare, emergono con forza, creando un vero e proprio derby di mercato con i cugini dell’Inter: Alessandro Leoni e Koni De Winter. Le principali testate sportive italiane, il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, si dividono sull’identità del primo obiettivo rossonero, ma entrambe concordano su un punto: la ricerca di un rinforzo in difesa è prioritaria.

Secondo il Corriere dello Sport, l’obiettivo primario del Milan e del suo nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, sarebbe Alessandro Leoni. Il giovane difensore, reduce da una stagione di alto livello, ha attirato l’attenzione di diversi club europei e la sua duttilità e prospettiva lo rendono un profilo estremamente interessante per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. La sua capacità di ricoprire più ruoli nella retroguardia e la sua età anagrafica lo renderebbero un investimento a lungo termine, in linea con la filosofia della società rossonera. La volontà di Tare sarebbe quella di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita, e Leoni si inserirebbe perfettamente in questa visione.

Di parere diverso è la Gazzetta dello Sport, che indica in Koni De Winter il nome in cima alla lista del Milan. Il difensore belga, anch’esso un profilo giovane e promettente, ha dimostrato notevoli qualità e una spiccata personalità in campo. La sua esperienza, nonostante la giovane età, in contesti internazionali lo renderebbe forse un innesto più pronto all’uso immediato per il tecnico Allegri, che desidera un difensore in grado di integrarsi rapidamente nei meccanismi della squadra. L’arrivo di Tare al Milan ha già iniziato a portare nuove idee e strategie sul mercato, e la scelta del difensore sarà uno dei primi banchi di prova per il neo-DS.

In entrambi i casi, il Milan si troverebbe a fronteggiare una concorrenza agguerrita, in particolare quella dell’Inter. I nerazzurri, al momento, sono alle prese con la delicata situazione legata a Ademola Lookman, che sta bloccando alcune operazioni in entrata. Tuttavia, una volta risolta questa situazione, l’Inter potrebbe inserirsi con decisione su entrambi i profili, rendendo il derby di mercato ancora più acceso. La possibilità di un confronto diretto tra le due milanesi per lo stesso obiettivo è un elemento che aggiunge pepe a questa fase iniziale del mercato. Il Milan ha bisogno di rinforzare il reparto difensivo per affrontare al meglio la prossima stagione e le scelte di Tare e Allegri saranno cruciali per il successo della campagna acquisti. Sarà interessante vedere quale delle due testate avrà avuto la visione corretta e chi alla fine la spunterà in questo avvincente derby di mercato per il nuovo difensore.