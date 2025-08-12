Mercato Milan, Leoni sfuma definitivamente? Il top club di Premier League è pronto a chiudere nelle prossime ore

Mercato Milan, può sfumare definitivamente l’ipotesi Leoni per la difesa della prossima stagione: il Liverpool pronto a chiudere

Il Liverpool, fresco Campione d’Inghilterra, sembra sempre più vicino a mettere le mani su uno dei giovani talenti più promettenti del calcio italiano: Giovanni Leoni. Il difensore del Parma è al centro di intense trattative e, stando alle ultime indiscrezioni di mercato fornite da Gianluca Di Marzio, i contatti tra i Reds e il club ducale avrebbero avuto un esito estremamente positivo, gettando le basi per una chiusura imminente dell’operazione.

L’interesse del Liverpool per Leoni non è una novità, ma negli ultimi giorni si è trasformato in un assalto deciso. Il giovane centrale, che ha dimostrato grandi qualità e un futuro brillante davanti a sé, era stato accostato anche ad altri top club europei, tra cui il Milan di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, e il tecnico Massimiliano Allegri. Tuttavia, la determinazione del Liverpool sembra aver fatto la differenza.

Il Parma, dal canto suo, ha fissato il prezzo per il suo gioiello: 30 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi. Una cifra importante per un giovane difensore, ma che testimonia la grande fiducia riposta nel potenziale di Leoni. Nonostante il Liverpool abbia già effettuato investimenti significativi in questa sessione di calciomercato sotto la guida del nuovo allenatore Arne Slot, la dirigenza inglese non sembra affatto scoraggiata da questa richiesta economica. Anzi, la possibilità di acquisire un difensore centrale di grande prospettiva viene considerata una priorità strategica per il futuro della squadra.

L’operazione potrebbe subire un’accelerazione decisiva nelle prossime ore, portando a una conclusione rapida e all’annuncio ufficiale del trasferimento. Per il Parma, questa cessione rappresenterebbe un successo finanziario notevole e la possibilità di effettuare un’operazione di così alto profilo con un club di prestigio internazionale come il Liverpool sarebbe motivo di grande soddisfazione. Si tratterebbe di un’ulteriore conferma della capacità del club emiliano di scoprire e valorizzare talenti, per poi venderli a cifre importanti sul mercato internazionale.

Con l’arrivo di Leoni, il Liverpool andrebbe a rafforzare ulteriormente il proprio reparto difensivo, garantendosi un giocatore con margini di crescita enormi e la possibilità di integrarsi progressivamente in uno dei contesti calcistici più stimolanti e competitivi al mondo. Il calciomercato Milan di Tare e Allegri, che pure aveva mostrato interesse, dovrà probabilmente virare su altri obiettivi, mentre il Liverpool si appresta a piazzare un altro colpo di mercato che potrebbe definirne la prossima era. Resta solo da vedere se i dettagli finali verranno limati a breve, ma l’aria che si respira è quella di un affare ormai prossimo alla definizione.