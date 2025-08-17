Mercato Milan, l’obiettivo Krstovic sfuma: il Lecce alza troppo l’asticella

Mercato Milan, Krstovic era una possibile alternativa a Hojlund ma il prezzo che fa il Lecce è troppo alto

Il Milan continua la sua ricerca del tassello mancante in attacco, un obiettivo cruciale per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La priorità assoluta del club rossonero, come noto, rimane l’operazione che porterebbe Rasmus Højlund a Milano. La dirigenza, con il nuovo DS Igli Tare in prima linea, sta lavorando incessantemente per trovare un accordo con il Manchester United sulla formula del trasferimento. Tuttavia, il calciomercato insegna che è fondamentale tenere aperte anche altre piste e il Milan non fa eccezione, sondando diversi profili per non farsi trovare impreparato.

In questo contesto, secondo alcune indiscrezioni, il Milan avrebbe sondato il terreno anche per un’opzione a sorpresa: Nikola Krstović. L’attaccante montenegrino, classe 2000, si è messo in mostra la scorsa stagione con la maglia del Lecce, dimostrando grande potenziale e capacità realizzative. La sua voglia di affrontare una nuova sfida e il desiderio di un salto di qualità hanno spinto il club rossonero a informarsi sui costi dell’operazione. Un interesse che testimonia l’attenzione del Milan anche a profili emergenti e non solo ai top player.

Tuttavia, il sondaggio per Krstović ha avuto vita breve. Il Lecce ha valutato il suo giovane attaccante con una cifra molto alta, ritenendo che il suo valore di mercato si aggiri intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che, a quel punto, ha fatto immediatamente virare il Milan su altri obiettivi. L’investimento per Højlund, seppur oneroso, è considerato più strategico e in linea con il progetto tecnico di Allegri, che punta su un profilo specifico per il suo attacco. I 30 milioni richiesti dal Lecce sono stati considerati eccessivi e non in linea con le valutazioni del club rossonero, che preferisce concentrare le proprie risorse per la prima scelta.

La ricerca dell’attaccante del Milan continua, quindi, seguendo il percorso tracciato dal DS Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante il tentativo per Krstović, la pista rimane fredda e il nome di Højlund continua a essere in cima alla lista. L’attesa dei tifosi è enorme, e ogni giorno che passa alimenta le speranze di vedere un nuovo bomber in rossonero. La dirigenza del Milan è consapevole dell’importanza di questa operazione e sta lavorando con la massima dedizione per chiudere il cerchio, regalando ad Allegri il rinforzo tanto atteso. Le prossime ore saranno decisive e potrebbero portare a sviluppi concreti.