Mercato Milan, Leao fa il suo nome: «Insieme in campo faremmo paura a tutti»

Mercato Milan, Leao fa il suo nome per l’attacco: non è né Hojlund né Vlahovic

Le dichiarazioni inaspettate di Rafael Leao durante una live su Twitch hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Milan e acceso i riflettori su un possibile, quanto affascinante, scenario di calciomercato. Rispondendo a un utente che gli chiedeva di portare in diretta Moise Kean, attaccante della Fiorentina, Leao non ha esitato a lanciare una vera e propria bomba: “Portare Kean in live? Magari… Anche al Milan! Voglio molto bene a Moise, è mio fratello e insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti“.

Le parole, riportate da Sportmediaset.it, hanno subito fatto il giro del web, trasformando un semplice scambio di battute in un clamoroso suggerimento di mercato. Sebbene al momento si tratti di puro fantamercato, l’idea di vedere la coppia Leao-Kean in attacco ha fatto sognare i sostenitori rossoneri.

L’ipotesi, pur non essendo una trattativa ufficiale, ha diversi elementi che la rendono intrigante. Innanzitutto, il rinnovo di contratto di Moise Kean con la Fiorentina sta subendo un ritardo, una situazione che potrebbe aprire a scenari inaspettati. Inoltre, non è un segreto che il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, abbia sempre nutrito una grande stima per l’attaccante della Nazionale italiana. L’esperienza di Kean e le sue qualità tecniche e fisiche lo rendono un profilo gradito a molti allenatori, e la sua amicizia con Leao potrebbe rappresentare un fattore in più in un’ipotetica trattativa.

Tuttavia, l’operazione Kean per il momento non è tra le priorità del Milan. La società, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e da Allegri, sta lavorando su altri fronti, e il nome in cima alla lista per l’attacco rimane quello di Rasmus Hojlund, il centravanti danese del Manchester United. La trattativa per Hojlund è complessa e richiede pazienza, ma l’impegno del club per portarlo in rossonero è massimo.

Le parole di Leao, pur non avendo alcun fondamento di mercato al momento, sottolineano un punto cruciale: l’attaccante portoghese ha il desiderio di giocare con un partner d’attacco forte e di qualità. Che si tratti di Hojlund o, come da lui sognato, di Moise Kean, l’obiettivo del Milan è chiaro: costruire un reparto offensivo in grado di fare la differenza e di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi affiancherà Leao nella prossima stagione.