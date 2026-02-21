Calciomercato
Mercato Milan, rebus Leao: permanenza non certa a giugno! Valutazioni in corso, cosa può succedere
Mercato Milan, novità a sorpresa su Leao: il portoghese potrebbe partire in estate. Per Allegri non è più intoccabile
Il futuro di Rafael Leao al Milan non è mai stato così incerto. Nonostante il portoghese rimanga, per talento e potenziale, il giocatore più forte dell’intera rosa, il suo status di “imprescindibile” sembra essere venuto meno. In un intervento a Sempre Milan, il noto giornalista Peppe Di Stefano ha tracciato un quadro sorprendente sulla posizione del numero 10 rossonero.
Mercato Milan: il nuovo corso di Allegri
Le dinamiche interne a Milanello sono cambiate, e il rapporto tra il tecnico livornese e la stella portoghese riflette questa evoluzione:
- Fine dell’Intoccabilità: A differenza delle stagioni scudettate, Leao non è più considerato un titolare inamovibile a prescindere dal contesto. I numerosi infortuni che ne hanno minato la continuità e le scelte tattiche di Allegri hanno ridimensionato il suo ruolo centrale nel progetto.
- Valutazioni in Corso: Il club rossonero, pur riconoscendo il valore immenso del calciatore, non chiuderà più la porta a prescindere. Davanti a offerte congrue e importanti, la dirigenza è pronta a sedersi al tavolo delle trattative per valutare una cessione che permetterebbe di reinvestire pesantemente sul mercato (magari proprio su profili come Kean o Vlahovic).
- Il Peso degli Infortuni: La fragilità fisica mostrata negli ultimi mesi ha pesato molto sul giudizio dello staff tecnico, spingendo la società a considerare scenari che fino a poco tempo fa sembravano fantacalcio.
