Mercato Milan, rebus Leao: permanenza non certa a giugno! Valutazioni in corso, cosa può succedere

3 ore ago

Mercato Milan, novità a sorpresa su Leao: il portoghese potrebbe partire in estate. Per Allegri non è più intoccabile

Il futuro di Rafael Leao al Milan non è mai stato così incerto. Nonostante il portoghese rimanga, per talento e potenziale, il giocatore più forte dell’intera rosa, il suo status di “imprescindibile” sembra essere venuto meno. In un intervento a Sempre Milan, il noto giornalista Peppe Di Stefano ha tracciato un quadro sorprendente sulla posizione del numero 10 rossonero.

Mercato Milan: il nuovo corso di Allegri

Le dinamiche interne a Milanello sono cambiate, e il rapporto tra il tecnico livornese e la stella portoghese riflette questa evoluzione:

  • Fine dell’Intoccabilità: A differenza delle stagioni scudettate, Leao non è più considerato un titolare inamovibile a prescindere dal contesto. I numerosi infortuni che ne hanno minato la continuità e le scelte tattiche di Allegri hanno ridimensionato il suo ruolo centrale nel progetto.
  • Valutazioni in Corso: Il club rossonero, pur riconoscendo il valore immenso del calciatore, non chiuderà più la porta a prescindere. Davanti a offerte congrue e importanti, la dirigenza è pronta a sedersi al tavolo delle trattative per valutare una cessione che permetterebbe di reinvestire pesantemente sul mercato (magari proprio su profili come Kean o Vlahovic).
  • Il Peso degli Infortuni: La fragilità fisica mostrata negli ultimi mesi ha pesato molto sul giudizio dello staff tecnico, spingendo la società a considerare scenari che fino a poco tempo fa sembravano fantacalcio.
