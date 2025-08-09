Mercato Milan, fatta per la cessione di Lazetic: accordo in chiusura, dettagli e formula dell’operazione

Mercato Milan, è fatta per la cessione di Marko Lazetic all’Aberdeen: trasferimento a titolo gratuito con percentuale sulla rivendita

Il Milan e l’Aberdeen sono a un passo dalla chiusura di un accordo che vedrà il giovane attaccante Marko Lazetić trasferirsi in Scozia a titolo definitivo gratuito. L’indiscrezione, lanciata dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, rivela un’operazione che, sebbene non preveda un incasso immediato per i rossoneri, garantisce un’importante percentuale sulla futura rivendita, pari a un significativo 50%. Questa mossa strategica sottolinea la volontà del calciomercato Milan di mantenere un controllo economico sul futuro del giocatore, pur consentendogli di trovare maggiore spazio e continuità lontano da San Siro.

Il trasferimento di Lazetić all’Aberdeen rappresenta un’opportunità cruciale per il talento serbo. Arrivato al Milan con grandi aspettative, Lazetić non è riuscito a trovare la continuità desiderata in maglia rossonera, complice anche la forte concorrenza nel reparto offensivo. La Scozia, con il suo calcio fisico e combattuto, potrebbe essere il palcoscenico ideale per la sua crescita e maturazione. L’Aberdeen, club storico e ambizioso del campionato scozzese, è noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, e Lazetić potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista, fondamentale per il suo sviluppo professionale.

L’operazione riflette la visione strategica del nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare. Sotto la sua guida, il club sembra voler ottimizzare la gestione dei giovani talenti, garantendo loro opportunità di crescita altrove senza rinunciare a un potenziale guadagno futuro. Il 50% sulla rivendita è una clausola particolarmente vantaggiosa per il Milan, che potrebbe beneficiarne qualora Lazetić dovesse esplodere e attrarre l’interesse di club maggiori in futuro. Questa formula è diventata sempre più comune nel calcio moderno, permettendo ai club di origine di tutelarsi sugli investimenti fatti sui giovani.

Anche l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, come nuovo allenatore del Milan, potrebbe aver influenzato alcune decisioni sul mercato. Allegri, con la sua predilezione per giocatori già affermati e con esperienza, potrebbe aver dato il via libera a operazioni che permettano ai giovani meno pronti di accumulare minutaggio altrove. La sua filosofia, incentrata sulla concretezza e sulla ricerca di risultati immediati, si sposa con una gestione della rosa che predilige l’efficienza e la valorizzazione dei profili più adatti al suo schema di gioco.

Sebbene i dettagli finali debbano ancora essere definiti, la sensazione è che l’accordo sia ormai imminente. Le parti sono al lavoro per limare le ultime questioni burocratiche e contrattuali. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve, permettendo a Lazetić di unirsi all’Aberdeen per iniziare la sua nuova avventura scozzese. Per il Milan, questa operazione si inserisce in un quadro più ampio di gestione oculata delle risorse, con un occhio sempre attento al futuro economico e sportivo del club. La speranza è che Lazetić possa esplodere in Scozia, trasformando questa operazione in un successo per tutte le parti coinvolte e, in particolare, per le casse rossonere in caso di futura cessione.