Mercato Milan, altro nome per l’attacco: spunta l’idea che porta a Krstovic del Lecce

Mercato Milan, occhi sempre sull’attacco: oltre a Hojlund e Vlahovic spunta anche l’idea che porta a Krstovic del Lecce

Mentre il Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un attaccante di punta, tra i nomi più caldi spuntano quelli di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, ma sullo sfondo emerge un’alternativa interessante e, per certi versi, inaspettata. Si tratta di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino del Lecce, che, pur non essendo al centro di una trattativa ufficiale, è oggetto di “ragionamenti interni” da parte della dirigenza rossonera, come riporta Mattia Giangaspero su X. Questa mossa, seppur non ancora concretizzata, dimostra la volontà del Milan di avere più opzioni a disposizione per accontentare il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare.

I rapporti tra il Milan e il Lecce sono ottimi, e questo potrebbe facilitare un’eventuale trattativa. La convinzione all’interno del club di via Aldo Rossi è che il giocatore possa essere acquistato per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, magari con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Si tratterebbe di un investimento importante, ma considerato congruo per un giocatore che, nella sua prima stagione in Serie A, ha dimostrato di avere doti da bomber e margini di crescita notevoli.

L’idea di puntare su Krstovic si inserisce in una strategia precisa del Milan: affiancare a un attaccante di nome un giovane talento, in grado di crescere e diventare un pezzo pregiato della rosa. Il montenegrino, con le sue caratteristiche fisiche e la sua mentalità, potrebbe essere il profilo ideale per l’attacco di Allegri, offrendo una valida alternativa o un futuro titolare.

Mentre Tare e Allegri continuano a lavorare per definire l’operazione Hojlund o, in alternativa, quella più complessa per Vlahovic, il nome di Krstovic resta un’opzione concreta. Il Milan vuole evitare di farsi trovare impreparato e, in un calciomercato sempre più imprevedibile, avere un piano B solido e affidabile è fondamentale. L’attaccante del Lecce rappresenta un mix di gioventù, talento e potenziale che potrebbe far gola al Diavolo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quali saranno le mosse definitive della dirigenza rossonera, ma una cosa è certa: il reparto offensivo sarà rinforzato in maniera importante.