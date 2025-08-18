Mercato Milan, Krstovic alternativa a Hojlund? La società pensa questo del suo prezzo

Mercato Milan, Krstovic può essere una alternativa a Hojlund per l’attacco

Il Milan è inarrestabile sul mercato, ma il colpo finale per l’attacco non è ancora arrivato. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo DS Igli Tare, sta lavorando su più fronti per regalare a Massimiliano Allegri il centravanti di peso che completerà il reparto offensivo. Con il tempo che stringe e l’inizio del campionato alle porte, i nomi che circolano sono sempre più concreti e accendono l’entusiasmo dei tifosi.

Tra le opzioni più suggestive per l’ambiente rossonero, spicca quella di Dušan Vlahović. Il serbo, ormai ai margini del progetto tecnico della Juventus e con un solo anno di contratto rimanente, è un nome che fa sognare. Il suo arrivo garantirebbe non solo un attaccante di alto livello, ma anche un’importante vittoria di prestigio in sede di mercato. Un altro nome caldo è quello di Victor Boniface del Bayer Leverkusen, che ha dimostrato un potenziale enorme, ma il suo costo elevato rappresenta un ostacolo significativo per le casse del club. La dirigenza del Milan dovrà valutare attentamente se l’investimento vale la spesa.

Non mancano le opzioni alternative, come Breel Embolo del Monaco. Il suo rapporto incrinato con il club francese lo rende un’opzione concreta e in uscita, un profilo che potrebbe essere acquistato a condizioni favorevoli. Anche se non è un “Piano A”, la situazione di Embolo è tenuta sotto stretta osservazione da Tare e Allegri. L’idea di Gonçalo Ramos del PSG è tramontata, poiché l’attaccante portoghese non ha intenzione di lasciare la capitale francese.

Nel frattempo, il Milan ha sondato il terreno anche per un’opzione più “low cost” come Nikola Krstović. L’attaccante montenegrino, classe 2000, di proprietà del Lecce, ha dimostrato di avere le qualità per fare il salto di qualità. Il giocatore ha manifestato la volontà di affrontare una nuova sfida e il club rossonero ha chiesto informazioni sui costi dell’operazione. Tuttavia, la richiesta del Lecce, che valuta il suo gioiello circa 30 milioni di euro, ha fatto immediatamente virare il Milan su altre piste. Una cifra considerata eccessiva, soprattutto considerando i nomi a cui il club sta puntando.

La ricerca del nuovo attaccante è un mosaico complesso, dove ogni mossa deve essere ponderata con attenzione. Igli Tare e Massimiliano Allegri sanno che il tempo stringe e che il colpo finale è atteso con ansia da tutta la tifoseria. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il volto definitivo dell’attacco rossonero.