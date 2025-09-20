Mercato Milan, non solo Kristensen: Moncada insiste per portare anche lui a Milanello. Il retroscena

Mercato Milan, sul taccuino dei rossoneri non c’è solo Kristensen: Moncada insiste per portare a Milanello anche Solet. Il retroscena

La sfida serale tra il Milan e l’Udinese si prospetta come un vero e proprio banco di prova per le ambizioni rossonere in questo campionato. Un allenatore di grande esperienza come Massimiliano Allegri ha preparato meticolosamente la squadra, consapevole che solo una prestazione di massima concentrazione permetterà al Diavolo di tornare a casa con i tre punti. La partita non è solo cruciale per la classifica, ma anche un’occasione d’osservazione per i vertici dirigenziali. Dalle tribune, il direttore sportivo Igli Tare e la leggenda Zlatan Ibrahimović osserveranno con particolare attenzione non solo la loro squadra, ma anche due giovani talenti dell’Udinese che da tempo figurano nella lista dei possibili rinforzi per la difesa.

Il Nome Nuovo per la Difesa: Thomas Kristensen

Una delle ultime novità sul fronte del calciomercato rossonero riguarda il difensore danese Thomas Kristensen. Gli scout del Milan lo hanno seguito da vicino, in particolare durante la sua brillante prestazione contro il Verona, dove ha anche trovato la via del gol di testa. Kristensen ha dimostrato di possedere ottime qualità tecniche e fisiche, attirando l’attenzione della dirigenza milanista. Il suo valore di mercato si attesta intorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per il club. Tuttavia, l’operazione presenta una difficoltà: la volontà dell’Udinese di privarsi di un giocatore così promettente già a gennaio. Come nota anche il ds Tare, l’affare sembra più realistico per la sessione estiva di mercato, offrendo al giocatore il tempo di completare la sua crescita in Friuli.

Oumar Solet, Un Vecchio Pallino che Vale Oro

Accanto a Kristensen, un altro nome che infiamma il mercato milanista è quello di Oumar Solet. Il talentuoso difensore francese è un vecchio pallino del capo scout Geoffrey Moncada, che aveva tentato di portarlo a Milano già tre anni fa, quando militava nel Salisburgo, intuendone il potenziale. Oggi, Solet è riconosciuto come uno dei migliori difensori del campionato italiano e uno dei più corteggiati sul mercato. Il Milan è pronto a fare un nuovo tentativo per lui già a gennaio. Sebbene piaccia anche più del compagno di squadra danese, l’investimento richiesto per Solet è notevolmente più alto, quasi il doppio rispetto a Kristensen, arrivando a toccare i 30 milioni di euro. La partita di stasera contro il Milan sarà un esame decisivo per il suo futuro e potrebbe influenzare pesantemente la decisione del club. Il Milan, alla ricerca di un rinforzo di spessore per il reparto arretrato, ha messo gli occhi su questi due talenti dell’Udinese, con la speranza che uno dei due possa presto vestire la maglia rossonera. Lo riporta calciomercato.com.