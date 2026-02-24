Connect with us

Calciomercato

Mercato Milan, Kirovski resta in rossonero? Le ultime sul futuro del dirigente

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

41 minuti ago

on

By

Kirovski

Mercato Milan, Matteo Moretto parla sul suo canale Youtube e arrivano novità sul futuro di Kirovski

Il panorama societario del Milan sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Come riportato da Matteo Moretto su Youtube, l’ingresso di Comvest e l’uscita definitiva di Elliott a seguito del rifinanziamento di RedBird hanno iniziato a spostare nuovi equilibri interni. In questo contesto di stabilità finanziaria, uno dei nodi principali riguarda il Milan Futuro e la gestione di Jovan Kirovski, il cui ruolo appare sempre più centrale nel progetto giovani.

Nonostante un contratto inizialmente in scadenza a giugno, la situazione tra le parti è cambiata radicalmente negli ultimi mesi. Se prima il futuro del dirigente sembrava incerto o «spinosa da valutare», oggi le nubi si stanno diradando. La volontà della proprietà è quella di dare continuità al lavoro svolto finora, consolidando la struttura dedicata alla seconda squadra che deve rifornire la rosa di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, dialoghi positivi verso la conferma primaverile

I contatti per il rinnovo sono già stati avviati e i segnali che filtrano sono estremamente incoraggianti. Secondo le ultime indiscrezioni: «Ci sono clausole che lo legano al Milan, e l’intenzione è quella di proseguire insieme». Sebbene per le decisioni definitive bisognerà attendere la primavera, la strada sembra ormai tracciata. Il Milan vuole blindare i suoi quadri dirigenziali per garantire stabilità a un settore giovanile in forte crescita.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan1 ora ago

Calciomercato Milan LIVE: valutazioni per il futuro di Loftus e Pulisic

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×