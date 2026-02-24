Mercato Milan, Matteo Moretto parla sul suo canale Youtube e arrivano novità sul futuro di Kirovski

Il panorama societario del Milan sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Come riportato da Matteo Moretto su Youtube, l’ingresso di Comvest e l’uscita definitiva di Elliott a seguito del rifinanziamento di RedBird hanno iniziato a spostare nuovi equilibri interni. In questo contesto di stabilità finanziaria, uno dei nodi principali riguarda il Milan Futuro e la gestione di Jovan Kirovski, il cui ruolo appare sempre più centrale nel progetto giovani.

Nonostante un contratto inizialmente in scadenza a giugno, la situazione tra le parti è cambiata radicalmente negli ultimi mesi. Se prima il futuro del dirigente sembrava incerto o «spinosa da valutare», oggi le nubi si stanno diradando. La volontà della proprietà è quella di dare continuità al lavoro svolto finora, consolidando la struttura dedicata alla seconda squadra che deve rifornire la rosa di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, dialoghi positivi verso la conferma primaverile

I contatti per il rinnovo sono già stati avviati e i segnali che filtrano sono estremamente incoraggianti. Secondo le ultime indiscrezioni: «Ci sono clausole che lo legano al Milan, e l’intenzione è quella di proseguire insieme». Sebbene per le decisioni definitive bisognerà attendere la primavera, la strada sembra ormai tracciata. Il Milan vuole blindare i suoi quadri dirigenziali per garantire stabilità a un settore giovanile in forte crescita.