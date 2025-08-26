Mercato Milan, sono tre le richieste di Allegri al club! Nomi precisi sul piatto, il livornese alza il pressing

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha fatto tre richieste precise alla società: Kim, Rabiot e Vlahovic. Il tecnico alza il pressing

Un’estate di grandi cambiamenti attende il calciomercato Milan, e i tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso. Dopo una stagione altalenante, la dirigenza ha deciso di puntare su un nome di grande esperienza e successo per guidare la squadra: Massimiliano Allegri. Con il suo ritorno a Milano, si preannuncia una vera e propria rivoluzione non solo in panchina, ma anche sul campo. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, sta già lavorando a stretto contatto con l’allenatore per delineare la strategia di mercato che dovrà riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le prime indiscrezioni, riportate da Alfonso Sciascia, svelano i nomi che Allegri avrebbe richiesto con grande insistenza per rinforzare la rosa. Non si tratta di semplici aggiunte, ma di vere e proprie colonne portanti in grado di colmare le lacune evidenziate nel corso dell’ultima annata. L’obiettivo è chiaro: costruire un undici titolare forte e completo, capace di competere su ogni fronte.

Il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese rappresenta il profilo ideale per il centrocampo di Allegri. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche lo rendono un giocatore versatile, in grado di coprire più ruoli e di garantire sia solidità in fase difensiva che qualità in quella offensiva. L’esperienza accumulata in campo internazionale e la sua maturità tattica lo renderebbero una risorsa preziosa, un vero e proprio leader silenzioso in mezzo al campo.

Per la difesa, il focus si sposta su Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano, che ha incantato l’Italia con il Napoli prima di trasferirsi al Bayern Monaco, è l’uomo che Allegri vorrebbe per blindare il reparto arretrato. Con la sua forza fisica, la sua velocità e la sua capacità di impostazione, Kim andrebbe a formare un baluardo invalicabile. La sua presenza sarebbe fondamentale per dare solidità a un reparto che in alcuni momenti della stagione ha mostrato delle incertezze.

Ma l’acquisto più atteso, quello che farebbe sognare i tifosi rossoneri, è senza dubbio Dušan Vlahović. L’attaccante serbo, altro ex juventino, è l’uomo gol che il Milan sta cercando da tempo. Con il suo fiuto del gol, la sua potenza fisica e il suo istinto killer in area di rigore, Vlahović sarebbe la punta di diamante del nuovo Milan di Allegri. La sua presenza garantirebbe un notevole aumento del potenziale offensivo, trasformando le occasioni da gol in reti.

Il Milan, con Tare e Allegri al timone, sembra dunque pronto a fare sul serio. Se il club riuscirà ad accontentare le richieste del suo nuovo allenatore, il volto della squadra cambierà radicalmente. I nomi di Rabiot, Kim e Vlahović non sono semplici acquisti, ma i tasselli di un progetto ambizioso, destinato a riportare i rossoneri ai vertici del calcio europeo. I tifosi sognano in grande, e la nuova era rossonera è appena iniziata.