Mercato Milan, incredibile novità su Kelly in vista di giugno! Sta per succedere questa cosa, le ultime

Mercato Milan, spunta l’incredibile novità su Lloyd Kelly in vista del prossimo giugno: i rossoneri sono ad un passo dal centrale

Come riportato da Tuttosport, Lloyd Kelly resta un nome caldissimo del calciomercato Milan per la prossima estate. Il difensore centrale del Bournemouth è in scadenza di contratto a giugno e sul suo conto ci sarebbe un’importante novità.

Moncada avrebbe infatti accelerato in maniera decisa assicurandosi la pole per l’arrivo a zero del ragazzo cercato anche lo scorso gennaio. Le prossime settimane saranno decisive per siglare le intese definitive.