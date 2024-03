Kean Milan, l’ex obiettivo rossonero svela il RETROSCENA: «Ecco perché è saltato l’affare con l’Atletico Madrid». Le sue parole

Moise Kean è tornato sul mancato trasferimento all’Atlético Madrid nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Ecco le parole dell’attaccante ed ex obiettivo Milan ai microfoni del suo canale Youtube:

PAROLE – «Ero con mia madre e la mia famiglia e mi sentivo di averli delusi ma dopo mia mamma mi ha fatto capire che la vita non si fermava lì. Devo andare avanti, sono un uomo adulto e devo prendere le mie responsabilità e lavorare duro. Prima non sapevo cosa volesse dire lavorare duramente. Dicevo sempre: ho talento, perché dovrei lavorare duramente? Poi ho visto che le persone lavorando crescevano e io voglio essere al top per questo ho iniziato ad allenarmi così duramente».