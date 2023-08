Kalulu Milan: il club risponde così al Bayern Monaco! Cosa succede

Il Milan ha preso la sua decisione su Pierre Kalulu. Il giocatore francese è finito nel mirino di Bayern Monaco e altri due club di Premier League, come scrive Nicolò Schira.

Despite the interests of some clubs (Bayern Munich and 2 from Premier League) #ACMilan don’t want to sell Pierre #Kalulu. The french player would like to play more and working to return in the starting XI. #transfers