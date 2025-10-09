Mercato Milan, Vlahovic lascia la Juve già a gennaio? Importante aggiornamento sul serbo, i rossoneri vigilano

Mercato Milan, Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juve a giugno, può lasciare i bianconeri a gennaio

Nonostante un rendimento da top player in questo avvio di stagione, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra ormai segnato e destinato a concludersi lontano da Torino. Con il contratto in scadenza nel 2026 e la rottura definitiva sui termini del rinnovo, il club bianconero ha preso una decisione pragmatica: è pronto ad ascoltare offerte già a partire dalla prossima finestra di calciomercato di gennaio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus non farà barricate in caso di una proposta congrua, ponendo di fatto il suo bomber sul mercato. Una situazione che si è creata anche a causa della decisione della dirigenza bianconera di puntare con decisione su Jonathan David come centravanti del futuro

Il Sogno Sfumato Del Milan E Le Nuove Pretendenti

La situazione di Vlahovic è particolarmente significativa per il calciomercato Milan. È noto che il centravanti serbo è stato un importante obiettivo del Milan nella scorsa sessione estiva, dove il DS Igli Tare e Massimiliano Allegri cercavano un finalizzatore di caratura internazionale per completare l’attacco rossonero. Tuttavia, le richieste economiche della Juventus e la complessità dell’operazione avevano fatto sfumare quello che era, per molti, il sogno di vederlo a San Siro.

Ora, la lotta per accaparrarsi il serbo si è riaccesa con i top club della Premier League in prima fila. Manchester United e Chelsea sono pronti a darsi battaglia per un centravanti che in Inghilterra ha sempre goduto di grande mercato e apprezzamento. Ma al duello anglosassone si è aggiunto un “terzo incomodo potentissimo”: il Bayern Monaco. Il club tedesco è alla ricerca di una punta di caratura e, secondo la rosea, apprezza la sua forza fisica e il suo fiuto del gol, considerandolo il profilo ideale per l’attacco.

Asta Imminente: Massimizzare L’Incasso A Gennaio

La Juventus ha l’obiettivo primario di massimizzare l’incasso ed evitare la beffa di perdere Vlahovic a parametro zero. La speranza della dirigenza è che l’interesse di così tanti top club possa scatenare una vera e propria asta a gennaio, trasformando il serbo in una delle cessioni più remunerative della sessione invernale.

Mentre il Milan di Allegri e Tare è concentrato sulla necessità di far svoltare il proprio attacco (risolvendo il “caso” Rafael Leão e la crisi rigori), la cessione di Vlahovic è un segnale forte: il suo futuro è segnato. Restano solo da definire i tempi e la destinazione di uno degli attaccanti più desiderati d’Europa.