Mercato Milan, indiscrezione da impazzire su Joe Gomez! Furlani aveva chiuso il colpo, tutti i motivi dietro il mancato arrivo del centrale del Liverpool

Mercato Milan, importante indiscrezione sul mancato arrivo di Joe Gomez dal Liverpool: i rossoneri avevano prenotato le visite mediche

Secondo quanto riportato da Carlo Di Stefano sul suo canale YouTube, il calciomercato Milan era a un passo dall’acquisire il difensore del Liverpool, Joe Gomez. La trattativa, che sembrava ormai definita, è saltata all’ultimo minuto per il mancato benestare del club inglese. Un retroscena che getta nuova luce sulle dinamiche di mercato del club rossonero, che ha mostrato evidenti lacune nel reparto difensivo, come sottolineato dallo stesso giornalista.

Gomez-Milan: la trattativa che non si è concretizzata

Il racconto di Di Stefano è dettagliato e preciso: “Joe Gomez era praticamente nelle mani del Milan, visite mediche prenotate, volo credo già schedulato, non ha dato l’ok il Liverpool“. Queste parole svelano la vicinanza del giocatore alla squadra milanista, che aveva preparato tutto per l’arrivo dell’inglese. Il mancato via libera da parte dei Reds ha bloccato un affare che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola per la difesa del Milan. La società rossonera, nonostante gli sforzi, non è riuscita a convincere il Liverpool a cedere il suo giocatore, ritenuto evidentemente un elemento fondamentale per la squadra.

Le lacune difensive del Milan e le prime mosse di Tare e Allegri

L’episodio di Gomez evidenzia un problema che il Milan si porta dietro da tempo: la necessità di rinforzare il reparto arretrato. Di Stefano ha rimarcato questo aspetto, affermando che “in difesa a livello numerico si poteva, doveva fare qualcosa di più”. Questo punto di vista è condiviso da molti addetti ai lavori e tifosi, che hanno notato le difficoltà del reparto in diverse occasioni. Ora, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, la difesa è sicuramente uno dei primi nodi da sciogliere.

Tare, noto per la sua abilità nel scovare talenti e concludere affari, avrà il compito di identificare i profili giusti per la squadra. La sua esperienza e la sua visione strategica saranno cruciali per colmare le lacune. Allegri, dal canto suo, dovrà lavorare per trovare la giusta quadra tattica e per valorizzare al meglio i giocatori a sua disposizione, in attesa di eventuali rinforzi.

Il Milan ha bisogno di un difensore centrale forte, affidabile e con esperienza, che possa dare solidità e leadership al reparto. L’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati in vista della prossima stagione, dove la concorrenza sarà ancora più agguerrita. Le parole di Di Stefano fungono da campanello d’allarme e confermano che la società è consapevole di questa esigenza.

Un’occasione persa e il futuro della difesa rossonera

Il mancato arrivo di Joe Gomez rappresenta un’occasione persa per il Milan, che aveva individuato nel difensore inglese il profilo ideale per rafforzare la propria retroguardia. Il Liverpool, tuttavia, ha dimostrato di non voler privarsi del suo giocatore, mandando a monte una trattativa che sembrava destinata a buon fine.

Ora, il compito di Igli Tare e Massimiliano Allegri sarà quello di non farsi sfuggire altre occasioni e di agire con prontezza sul mercato di gennaio per individuare un’alternativa all’altezza. La prossima sessione di mercato sarà fondamentale per le ambizioni del Milan, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano. La difesa, come sottolineato dalla fonte, è il reparto che necessita di maggiori interventi e la dirigenza non può permettersi ulteriori passi falsi. L’arrivo di un nuovo centrale è una priorità, e i tifosi si aspettano che il club agisca di conseguenza per garantire una squadra competitiva in ogni reparto.