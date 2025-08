Mercato Milan, chi c’è oltre Jashari? Tare e Allegri votano Javi Guerra ma c’è un aspetto da tenere in considerazione. Ecco quale

Mercato Milan, Tare e Allegri valutano le alternative a Jashari: il preferito è Javi Guerra ma il rinnovo col Valencia incombe

Il calciomercato Milan vive ore di tensione e attesa sul fronte mercato, con la trattativa per Ardon Jashari giunta al suo culmine. La dirigenza rossonera ha fissato un ultimatum chiaro al Club Brugge: solo 48-72 ore per dare il via libera all’operazione, altrimenti il Diavolo abbandonerà definitivamente il tavolo delle negoziazioni. Un vero e proprio dentro o fuori per il giovane centrocampista, che da settimane è in cima alla lista dei desideri del Milan di Igli Tare e Max Allegri.

Come riportato stamattina dal Corriere della Sera, il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare non si sta facendo trovare impreparato e ha già messo nel mirino diverse alternative di livello. Tra queste, spicca il nome di Javi Guerra, giovane e promettente centrocampista del Valencia. Tuttavia, la pista che porta allo spagnolo si preannuncia complicata, dato che Guerra è vicinissimo al rinnovo del contratto con il club iberico, rendendo una sua partenza difficile e onerosa. La prudenza è d’obbligo, ma la volontà di Tare di trovare il giusto rinforzo a centrocampo è palpabile.

Nonostante la priorità di assicurarsi un altro innesto in mediana, il Milan non esclude uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava improbabile: non acquisire ulteriori rinforzi e affrontare la stagione con la rosa attuale a centrocampo. Una scelta che, sebbene possa sorprendere i più, è dettata da una certa fiducia nelle risorse già a disposizione. Durante questa finestra estiva di mercato, il centrocampo rossonero ha già accolto due importanti innesti: Samuele Ricci, giovane talento italiano, e il fuoriclasse croato Luka Modric. Quest’ultimo, la cui presentazione ufficiale è in programma proprio per il pomeriggio odierno, rappresenta un acquisto di assoluto prestigio e la cui esperienza sarà fondamentale per la squadra.

Il tecnico milanista Max Allegri, dal canto suo, sembra mantenere una notevole tranquillità riguardo alla situazione. Gran parte di questa serenità è dovuta al recupero di Ruben Loftus-Cheek. Dopo una stagione molto complicata, soprattutto a livello fisico, il centrocampista inglese sembra stia finalmente tornando ai suoi livelli migliori, dimostrando una condizione atletica e una forma tecnica che fanno ben sperare per il futuro. Il suo contributo, unito all’arrivo di Modric e Ricci, potrebbe davvero fornire ad Allegri le soluzioni necessarie per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.

In attesa del verdetto su Jashari, il Milan valuta attentamente ogni mossa, consapevole che ogni decisione influenzerà le ambizioni della squadra in vista della prossima stagione. Il mercato è un campo di battaglia, e il Milan è pronto a giocare le sue ultime carte.