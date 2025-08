Mercato Milan, deadline Jashari! Ultimatum al Brugge e fine della telenovela dietro l’angolo: ecco cosa filtra

Mercato Milan, i rossoneri hanno dato una deadline di 48-72 ore al Brugge per Ardon Jashari: fumata bianca o abbandono definitivo della trattativa

Il calciomercato Milan stringe i tempi per Ardon Jashari. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, i rossoneri hanno fissato un ultimatum di 48-72 ore al Club Brugge per accettare l’offerta per il talentuoso centrocampista. Se entro questo periodo non dovesse arrivare il via libera dal club belga, il Diavolo abbandonerà definitivamente il tavolo delle trattative, mettendo fine a una negoziazione che il quotidiano definisce una “telenovela infinita”.

Milan-Jashari: Ultimatum Rossonero

La pazienza del Milan sembra essere giunta al limite. Nonostante l’evidente interesse e la forte volontà del giocatore svizzero di trasferirsi a Milanello, il Club Brugge continua a fare muro sulle sue richieste economiche. La società di Via Aldo Rossi, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha chiarito di non avere alcuna intenzione di partecipare a un’asta al rialzo.

L’ultima offerta rossonera, ferma a 33,5 milioni di euro più 4,5 di bonus, non verrà ritoccata. Questa posizione ferma dimostra la determinazione del Milan a non lasciarsi trascinare in dinamiche di mercato che non ritiene consone ai propri piani finanziari e strategici. Dal Belgio, tuttavia, continuano a trapelare voci di una richiesta di 40 milioni di euro da parte del Club Brugge, una cifra che, a quanto pare, club di Premier League sarebbero disposti a offrire. A complicare ulteriormente il quadro, si aggiungono i 45 milioni di euro proposti dagli arabi del Neom, rendendo la competizione per Jashari ancora più accesa.

La Volontà del Giocatore e le Alternative sul Tavolo

Nonostante le difficoltà, il Milan continua a puntare forte sulla volontà di Jashari, che da settimane spinge per vestire la maglia rossonera. Il club è convinto di aver fatto il massimo e spera che la determinazione del giocatore possa alla fine sbloccare la situazione. Tuttavia, se il Club Brugge dovesse persistere nel suo rifiuto, il Milan è pronto a virare su alternative.

Tra i nomi considerati c’è quello di Javi Guerra del Valencia, sebbene il giovane spagnolo sembri essere molto vicino al rinnovo con il suo club. Non è da escludere nemmeno la possibilità che il Milan decida di non effettuare ulteriori acquisti a centrocampo in questa sessione di mercato estiva, concentrando invece gli sforzi su altri ruoli. Del resto, il reparto mediano è già stato rinforzato con gli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric, due innesti di qualità che hanno già arricchito la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

La decisione finale è attesa entro i prossimi due o tre giorni. Il futuro di Ardon Jashari si deciderà a breve, e il Milan è pronto, in un senso o nell’altro, a mettere la parola fine a questa lunga trattativa.