Mercato Milan, rebus Jashari: nuovi contatti e intermediari a lavoro, cosa serve per sbloccare l’operazione

Mercato Milan, ancora da risolvere il rebus Jashari: nuovi contatti tra gli intermediari dell’operazione è il Brugge. La situazione

La telenovela legata ad Ardon Jashari si arricchisce di nuovi capitoli, tenendo i tifosi del Milan con il fiato sospeso. Il giovane centrocampista svizzero, non convocato nemmeno per la seconda partita di campionato del Club Brugge, sembra sempre più vicino a un trasferimento a Milanello, spinto da una ferrea volontà di vestire la maglia rossonera.

Negli ultimi giorni, i dirigenti rossoneri, con in testa il neo Direttore Sportivo Igli Tare, hanno intensificato i contatti con gli intermediari della tratt trattativa. L’obiettivo è chiaro: sbloccare una situazione che si sta rivelando più complessa del previsto, con il Club Brugge che non intende fare sconti sulla valutazione del suo gioiello.

L’ultima offerta presentata dal Milan si attesta sui 33,5 milioni di euro più bonus, che potrebbero far lievitare la cifra massima a 38 milioni di euro. Una proposta consistente, ma che ancora non soddisfa le richieste del club belga, fermo sulla sua posizione e che continua a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire Jashari. La differenza, seppur minima sulla carta, rappresenta un ostacolo significativo nelle negoziazioni.

La strategia del calciomercato Milan, supportata anche dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è chiara: puntare forte sulla volontà del giocatore. Ardon Jashari, infatti, sta spingendo da settimane per trasferirsi solo a Milanello, rendendo esplicita la sua preferenza. Questo fattore potrebbe rivelarsi determinante per sbloccare l’impasse, mettendo pressione sul Club Brugge affinché acconsenta alla cessione. La determinazione di Jashari è un’arma potente nelle mani del Milan, consapevole di avere il benestare del calciatore.

Il centrocampista svizzero è visto come un tassello fondamentale per il futuro del centrocampo rossonero, un investimento che il Milan è intenzionato a fare per rinforzare la squadra e renderla sempre più competitiva. Le sue qualità, la sua visione di gioco e la sua giovane età lo rendono un profilo estremamente interessante per il progetto tecnico di Tare e Allegri.

La questione è, quindi, tutt’altro che chiusa. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a colmare la piccola ma significativa differenza economica e portare Ardon Jashari a Milano. I tifosi aspettano con ansia l’esito di questa lunga trattativa, sperando di vedere presto il talento svizzero calcare il prato di San Siro.

