Mercato Milan, non solo Jashari! Athekame in chiusura, ecco cosa manca per l’accordo definitivo tra le parti

Mercato Milan, non solo l’arrivo di Ardon Jashari: i rossoneri sono in chiusura anche per il terzino destro Athekame dallo Young Boys

Il calciomercato Milan sembra essere sempre più vicino a un nuovo importante acquisto per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni fornite dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club rossonero sarebbe in chiusura per l’attaccante Athekame, attualmente in forza allo Young Boys. Questa mossa, se concretizzata, rappresenterebbe un altro significativo tassello nell’ambizioso progetto sportivo del Milan sotto la guida del neo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Il futuro di Athekame sembra ormai tingersi di rossonero. Il calciatore, infatti, avrebbe già espresso la sua chiara volontà di trasferirsi al Milan. Stando alle informazioni di Romano, il giocatore incontrerà personalmente il presidente dello Young Boys subito dopo la decisiva partita contro il Basilea. In quell’occasione, Athekame comunicherà formalmente la sua intenzione di vestire la maglia del Diavolo. Questa determinazione del giocatore è un fattore chiave che potrebbe accelerare notevolmente la trattativa.

La buona notizia per i tifosi milanisti è che anche la controparte sembra aperta alla cessione. Il presidente dello Young Boys, sempre secondo le fonti di Fabrizio Romano, sarebbe già pronto a dare il suo benestare al trasferimento. Questo indica che la trattativa non dovrebbe incontrare eccessive resistenze sul fronte elvetico, semplificando il lavoro della dirigenza rossonera. L’ultimo ostacolo, e probabilmente il più significativo, riguarda la definizione delle cifre. Sarà necessario “sistemare un attimo” i dettagli economici dell’operazione, ma la disponibilità di entrambe le parti suggerisce che un accordo sia prossimo a essere raggiunto.

L’eventuale arrivo di Athekame si inserirebbe perfettamente nella nuova strategia di mercato del Milan, delineata da Igli Tare. Il nuovo DS, con la sua esperienza e visione, sta cercando di costruire una squadra competitiva e profonda, in grado di affrontare al meglio le sfide della Serie A e dell’Europa. La scelta di Allegri come allenatore, un ritorno molto atteso, sottolinea la volontà del Milan di puntare su una figura di comprovata esperienza e successo per guidare il gruppo verso nuovi traguardi.

L’attesa è ora tutta per la fine della partita dello Young Boys contro il Basilea. Subito dopo, si prevede un’accelerazione decisiva per definire i termini del passaggio di Athekame al club di Via Aldo Rossi. Se le indiscrezioni di Fabrizio Romano si riveleranno accurate, il Milan potrebbe presto annunciare un altro rinforzo di qualità, aggiungendo un pezzo importante al mosaico tattico che Massimiliano Allegri sta disegnando per la nuova stagione. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di questo che potrebbe essere il prossimo colpo di mercato dell’era Tare-Allegri.