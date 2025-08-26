Mercato Milan, Jacobelli non ha dubbi: «Tare deve assolutamente regalare ad Allegri questi due giocatori»

Mercato Milan, Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato le prossime mosse dei rossoneri: servono un attaccante e un difensore

Intervistato da Sky Sport 24, il giornalista Xavier Jacobelli ha offerto una lucida e critica analisi sul Milan e sul suo inizio di stagione, segnato da alcune difficoltà inaspettate. Le sue parole, rilasciate durante la trasmissione “Campo Aperto”, hanno messo in luce una serie di questioni che stanno agitando l’ambiente rossonero, in particolare per quanto riguarda le strategie di mercato.

Secondo Jacobelli, la campagna acquisti del Milan sembra procedere a singhiozzo, quasi come un “movimento a zig zag”. Questa mancanza di una chiara direzione non permette di comprendere quali siano i reali obiettivi che la dirigenza intende perseguire in questi ultimi e cruciali giorni di mercato. Il giornalista ha citato, a titolo esemplificativo, la lunga e tormentata ricerca di un nuovo attaccante. La lista di nomi accostati al club rossonero è stata lunga e variegata, passando da Gyokeres a Retegui, da Hojlund fino all’attuale interesse per Harder. Jacobelli ha inoltre sottolineato l’attenzione che il Milan sta ancora rivolgendo alla situazione di Vlahovic alla Juventus, a dimostrazione di un quadro tutt’altro che definito.

Questa incertezza, a detta di Jacobelli, non riguarda solo l’attacco. Pur ammettendo che il reparto offensivo non sia il problema più grave del Milan, il giornalista ha puntato il dito sulla difesa, identificandola come il vero tallone d’Achille della squadra di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero. La mancanza di un difensore di alto livello, capace di dare stabilità e sicurezza al reparto, è una lacuna che il Milan deve assolutamente colmare prima della fine del mercato.

Ma c’è un altro aspetto che, secondo Jacobelli, necessita di maggiore chiarezza: la struttura dirigenziale. Pur elogiando la scelta di Massimiliano Allegri come allenatore e l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il giornalista ha sollevato un quesito fondamentale: “Qual è la libertà d’azione sul mercato di Tare?”. Pur essendo consapevole dei vincoli di bilancio, che hanno indirizzato le prime mosse del DS verso la cessione di alcuni giocatori, resta da capire quanto potere decisionale abbia realmente nel condurre le trattative in entrata.

Le parole di Jacobelli delineano un quadro di grande attesa e non poca preoccupazione per i tifosi del Milan. Le ultime ore di mercato saranno decisive per la squadra e per il futuro di questa stagione. Il club ha la necessità di stringere i tempi e di concludere al più presto le trattative per un attaccante e, soprattutto, per un difensore. Il tempo stringe e l’inizio del campionato, già segnato da risultati al di sotto delle aspettative, rende queste mosse ancora più urgenti e cruciali per il progetto tecnico e sportivo del Milan di Allegri e Tare.