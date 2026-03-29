Mercato Milan, suggestione Issa Doumbia per il centrocampo: Tare sfida due rivali in Serie A

Mercato Milan, spunta un nome nuovo per il centrocampo rossonero: Tare sfida Inter e Roma per Issa Doumbia

Il Milan ha messo nel mirino uno dei talenti più cristallini della rivelazione Venezia. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club rossonero sta monitorando con grande attenzione Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 che si sta consacrando come uno dei migliori interpreti del ruolo in questa Serie A.

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La concorrenza è agguerrita, con Inter e Roma pronte al duello, ma il direttore sportivo Igli Tare avrebbe già avviato i primi sondaggi per anticipare le rivali in vista dell’estate 2026.

Mercato Milan, Doumbia tra Costa d’Avorio e Azzurri: il sogno italiano

Oltre alle sirene di mercato, per Doumbia è tempo di scelte cruciali a livello internazionale. La Costa d’Avorio sta esercitando un forte pressing per convincerlo ad accettare la convocazione per i prossimi Mondiali, ma il calciatore sembra avere le idee chiare: il suo desiderio è vestire la maglia della Nazionale italiana.

In attesa di una chiamata del CT azzurro, Doumbia continua a incantare in laguna, dimostrando una fisicità e una visione di gioco che si sposerebbero perfettamente con il centrocampo muscolare e tecnico richiesto da Massimiliano Allegri. Il Milan osserva l’evoluzione della situazione, pronto a sferrare l’attacco per un profilo giovane, di talento e con lo status di “italiano” in ottica liste UEFA.