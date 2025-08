Mercato Milan, intrigo Liberali! Tutto bloccato, Furlani e Tare pensano alla mossa a sorpresa. Cosa può succedere

Mercato Milan, da risolvere l’intrigo Liberali: spunta anche la complicata ipotesi rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2026

La tanto vociferata operazione che avrebbe dovuto portare Liberali al Catanzaro in prestito sembra essere al momento bloccata. Nonostante le numerose indiscrezioni che davano l’affare per fatto o comunque in dirittura d’arrivo, le recenti dichiarazioni del giornalista Matteo Moretto (fonte autorevole nel panorama calcistico) gettano una luce diversa sulla situazione, smentendo le certezze che si erano diffuse. L’accordo, stando a Moretto, era sì vicino, ma mai realmente chiuso e, soprattutto, mai confermato dalle parti coinvolte, in primis dal calciomercato Milan.

Il nodo cruciale della trattativa, che ha portato a questo stallo inaspettato, riguarda la formula del trasferimento. Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Tare come Direttore Sportivo e Allegri come allenatore, ha una posizione chiara e ferma: non intende cedere il giovane talento a titolo gratuito. Questa condizione è stata la pietra d’inciampo, impedendo il definitivo via libera da parte della dirigenza rossonera. La politica del club di via Aldo Rossi è quella di valorizzare i propri giovani, e questo include anche la possibilità di monetizzare, anche minimamente, le loro cessioni, specialmente quando si tratta di prestiti per consentire ai ragazzi di farsi le ossa.

Attualmente, il Milan sta esplorando due strade alternative per il futuro di Liberali, entrambe con le loro complessità ma anche con un barlume di possibilità. La prima strada, ritenuta la più complicata, è quella del rinnovo del contratto del calciatore. Si tratta di un tentativo che la società rossonera vuole comunque fare, consapevole delle difficoltà ma non precludendosi l’opportunità di trattenere un elemento considerato di prospettiva. Rinnovare significherebbe blindare il giocatore e, eventualmente, valutare un prestito futuro a condizioni più favorevoli per il club. Un nuovo contratto darebbe al Milan maggiore potere contrattuale in qualsiasi negoziazione.

La seconda strada, più percorribile e in linea con le esigenze finanziarie e strategiche del Milan, è quella di un trasferimento non gratuito. Ciò significa che qualsiasi club interessato a Liberali dovrà prevedere una qualche forma di indennizzo o un prestito oneroso per acquisire le prestazioni del giovane. Questa soluzione permetterebbe al Milan di recuperare parte dell’investimento fatto sul calciatore e, allo stesso tempo, di non privarsi di un asset a costo zero. È evidente come il club voglia massimizzare il valore dei propri talenti, sia che rimangano in rosa sia che vengano ceduti temporaneamente o a titolo definitivo.

La situazione è dunque in evoluzione e richiederà ulteriori sviluppi. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale delle due strade prenderà la dirigenza rossonera, guidata dall’esperto Tare e sotto la supervisione del tecnico Allegri, entrambi focalizzati sulla costruzione di una squadra competitiva e sulla gestione oculata delle risorse, inclusi i giovani promettenti come Liberali. Il Catanzaro, dal canto suo, dovrà rivedere le proprie offerte se intende ancora portare a termine l’operazione per assicurarsi le prestazioni del giovane. La questione Liberali è un piccolo ma significativo indicatore della nuova linea adottata dal Milan sul fronte mercato.