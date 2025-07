Mercato Milan, intreccio Strasburgo-Chelsea per Guela Doue: contatto importante nelle prossime ore, lo scenario

Mercato Milan, contatto importante nelle prossime ore tra Strasburgo e Chelsea per Guela Doue: Tare pronto all’assalto decisivo

Il calciomercato Milan è pronto a sferrare l’assalto decisivo per Guela Doué, il promettente terzino destro classe 2002 dello Strasburgo. Un obiettivo primario per Max Allegri, il nuovo allenatore rossonero, che vede in Doué il rinforzo ideale per la propria difesa. Dopo i primi rifiuti da parte del club francese, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è determinato a portare una nuova offerta sul tavolo, ma non prima di aver ottenuto un prezioso via libera da parte di un attore inaspettato: il Chelsea.

La situazione si complica per via della particolare connessione tra Strasburgo e Chelsea. Entrambi i club, infatti, condividono la stessa proprietà, un dettaglio che rende il percorso verso l’acquisto di Doué più intricato del previsto. Prima di qualsiasi nuova iniziativa, il Milan deve necessariamente bussare alla porta di Stamford Bridge. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi che i Blues, attuali campioni del mondo, non abbiano alcuna intenzione di prelevare l’ivoriano per metterlo a disposizione del loro tecnico, Enzo Maresca. Sebbene il Chelsea possa contare su talenti come Malo Gusto e Reece James sulla fascia destra, quest’ultimo viene spesso impiegato come interno di centrocampo, lasciando uno spiraglio aperto per un eventuale inserimento di Doué nelle dinamiche della squadra londinese. Il Milan ha bisogno di avere certezze per procedere con l’investimento.

Una volta ottenuto il semaforo verde da parte del Chelsea, il Diavolo è pronto a fare sul serio. L’offerta in canna per Guela Doué sarà significativa: si parla di una cifra che si aggira intorno ai 23 milioni di euro. Questa proposta dovrebbe essere presentata ai francesi nei primissimi giorni della prossima settimana, presumibilmente tra lunedì e martedì. L’ambizione del Milan è chiara: concludere rapidamente l’affare e assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

L’arrivo di Doué sarebbe una carta fondamentale nel mazzo di Max Allegri. La sua versatilità lo rende un elemento prezioso per le diverse soluzioni tattiche che il tecnico intende adottare. Guela Doué può essere impiegato sia come laterale basso in una difesa a 4, fornendo solidità e spinta sulla fascia, sia come quinto in un 3-5-2. Quest’ultima formazione, in particolare, è stata ampiamente provata nelle primissime amichevoli stagionali del Milan, suggerendo l’intenzione di Allegri di sfruttare al massimo la capacità del giocatore di coprire tutta la fascia.

Il Milan è determinato a costruire una squadra competitiva e l’acquisto di Doué rientra perfettamente in questa strategia. La trattativa è complessa a causa della doppia proprietà, ma l’esperienza di Igli Tare e la volontà di Max Allegri potrebbero fare la differenza. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa affascinante operazione di calciomercato.

