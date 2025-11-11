Mercato Milan, l’infortunio di Dovbyk tegola anche per i rossoneri! Salta quell’ipotesi in vista di gennaio? La situazione

Mercato Milan, lo stop muscolare di Dovbyk complica anche i piani dei rossoneri: salta il possibile scambio con Santiago Gimenez?

Il primato in classifica della Roma, anche se parziale, assume un valore ancora maggiore se si considerano le difficoltà degli attaccanti a disposizione di Gasperini. Il tecnico è primo senza aver potuto contare sui gol di Artem Dovbyk (fermo a sole 2 reti in campionato) e di Ferguson.

In questo momento il quadro si fa ancora più difficile a causa degli infortuni: Dovbyk, nella gara vinta contro l’Udinese, si è procurato una lesione al tendine del retto femorale che lo costringerà ai box per un periodo stimato tra le 4 e le 6 settimane.

Mercato Milan, salta lo scambio ipotizzato per gennaio?

La scorsa estate, Roma e Milan hanno trattato a lungo, fino alle ultime ore di mercato rossonero, per un clamoroso scambio che avrebbe coinvolto Dovbyk (nazionale ucraino) e il messicano Santiago Giménez.

Come riportato da Calciomercato.com, per caratteristiche, Dovbyk sarebbe ideale per Allegri, mentre Giménez si adatterebbe meglio al gioco di Gasperini. La trattativa sfumò per la richiesta del club giallorosso di inserire un diritto di riscatto a 30 milioni per l’ex Feyenoord.

Igli Tare non ha mai mollato la presa su Dovbyk, e le difficoltà iniziali di entrambi i giocatori in questa stagione avevano riacceso la possibilità che lo scambio tornasse d’attualità a gennaio. Tuttavia, come sottolinea calciomercato.com, l’infortunio del nazionale ucraino rischia di annullare le percentuali di realizzazione di questa operazione di mercato.