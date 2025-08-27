Mercato Milan, incontro di mercato con il Siviglia! Due nomi sul taccuino di Tare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare la propria rosa e, in queste ore, si è concentrato su un nuovo profilo per la corsia destra. Stiamo parlando di Juanlu Sánchez, promettente terzino del Siviglia, finito nel mirino dei rossoneri. Secondo il Corriere dello Sport, un’operazione con il Napoli sembra essere saltata, aprendo uno spiraglio per il Diavolo. Questa pista, emersa da una recente riunione tra l’esperto dirigente del club spagnolo, Víctor Orta, e il capo scouting del Milan, Geoffrey Moncada, si affianca all’interesse per l’attaccante Dodi Lukebakio, confermando l’attivismo del club milanese in Spagna.

La Svolta del Napoli Sblocca il Mercato

Juanlu Sánchez, un laterale destro di spinta e grande corsa, sembrava essere un obiettivo concreto del Napoli, ma la trattativa tra il club partenopeo e il Siviglia si è interrotta. Questo inaspettato sviluppo ha permesso al Milan di considerare il calciatore spagnolo come un’opzione concreta. L’operazione è vista come un’opportunità, specialmente in un contesto dove il giovane e talentuoso difensore rossonero Álex Jiménez è oggetto di interesse da parte del Como, club neopromosso che vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Se Jiménez dovesse partire, la fascia destra del Milan avrebbe bisogno di un rinforzo affidabile e di prospettiva, e Juanlu sembra il candidato ideale.

Le Qualità di Juanlu Sánchez

Juanlu, prodotto del settore giovanile del Siviglia, è un giocatore versatile e con grandi margini di crescita. È un terzino in grado di spingere molto in avanti, offrendo un’opzione offensiva importante, ma sa anche ripiegare con rapidità in fase difensiva. Le sue caratteristiche tecniche e la sua giovane età lo rendono un profilo in linea con la strategia di mercato del Milan, da sempre attento ai giovani talenti da far crescere in casa. Il Diavolo punta a un rinforzo che possa non solo garantire una copertura numerica, ma anche un elevato potenziale futuro.

I contatti tra i due club proseguono e l’affare potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Il Milan sta valutando attentamente le condizioni economiche dell’operazione, ma la volontà di rafforzare la squadra è chiara. I tifosi rossoneri sperano che la dirigenza riesca a portare a termine un colpo che possa dare nuova linfa alla fascia destra.