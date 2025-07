Mercato Milan, incastro Chiesa! Ramadani al lavoro, serve questo valzer di esterni per la fumata bianca

Mercato Milan, Ramadani al lavoro per portare Federico Chiesa in rossonero: servono le partenze di Chukwueze e Okafor

Con l’avvicinarsi delle battute finali della sessione estiva di calciomercato, il Milan si trova a un bivio cruciale. Come sottolineato da Alessandro Jacobone, e come già visto in casi eclatanti come quello di Dusan Vlahovic in passato, gli ultimi giorni sono spesso i più dinamici e ricchi di opportunità. In questo periodo, i club cercano disperatamente di piazzare gli esuberi, trasformando un problema per chi li ha in rosa in una ghiotta opportunità per chi è ancora alla ricerca di rinforzi mirati. E proprio in questo scenario si inserisce la potenziale mossa del calciomercato Milan.

Il nuovo corso rossonero, sotto la direzione sportiva di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, sta valutando attentamente ogni mossa. La priorità, come emerso dalle recenti strategie, sembra essere quella di snellire la rosa dagli elementi che non rientrano più nei piani tecnici o che non hanno convinto appieno. In questo senso, la possibile cessione di Noah Okafor e Samuel Chukwueze aprirebbe scenari interessanti e, soprattutto, libererebbe le risorse economiche necessarie per un innesto di spessore.

Ed è qui che entra in gioco un nome che fa sognare i tifosi rossoneri: Federico Chiesa. L’attaccante italiano, la cui situazione di mercato è ancora fluida, rappresenta un profilo che si sposerebbe perfettamente con le esigenze del Milan. Chiesa è infatti un esterno polivalente, capace di giocare sia a destra che a sinistra, e può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Questa versatilità lo renderebbe un jolly prezioso per il modulo e le strategie di mister Allegri, offrendo nuove soluzioni tattiche e aumentando notevolmente la qualità del reparto offensivo.

Le parole di Jacobone evidenziano come la tempistica sia fondamentale in queste operazioni: “Se i rossoneri dovessero riuscire a cedere con successo Okafor e Chukwueze, con Federico Chiesa ancora disponibile sul mercato, si potrebbe configurare un’occasione per i rossoneri alla ricerca di un esterno polivalente (dx e sx)/seconda punta da inserire in rosa.” Questa condizione, ovvero la necessità di liberare spazio e fondi attraverso le cessioni, è un mantra che accompagna spesso le strategie di Tare, noto per la sua abilità nel gestire il mercato in uscita prima di affondare il colpo in entrata.

Anche l’agente del giocatore, Fali Ramadani, sembra avere le idee molto chiare a riguardo, un segnale che le parti potrebbero essere già in contatto o comunque pronte a intavolare una trattativa. La volontà del giocatore, la disponibilità del club e la capacità di Tare di orchestrare le cessioni necessarie saranno i fattori chiave per concretizzare quella che si annuncia come una delle operazioni più intriganti di questo finale di calciomercato. L’arrivo di Chiesa al Milan non sarebbe solo un rinforzo tecnico di altissimo livello, ma un vero e proprio segnale delle ambizioni del club per la prossima stagione, sotto la guida della nuova coppia Tare-Allegri. Resta da vedere se il Diavolo saprà cogliere questa occasione d’oro.