Ibrahimovic pronto a rinnovare con il Milan: ecco i dettagli

Zlatan Ibrahimovic ha l’intenzione di continuare a giocare e di farlo con la maglia del Milan.

Come riportato da Tuttosport, lo svedese ha già fatto sapere da tempo che non ci saranno problemi per il contratto e che è pronto ad accettare una cifra simbolica come ingaggio, a cui si aggiungeranno poi dei bonus personali e di squadra.