Mercato Milan, Ibrahimovic ha frenato la suggestione Osimhen? Indiscrezione

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic, nell’estate 2024, aveva effettuato un sondaggio per Victor Osimhen: la ricostruzione

Il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray per l’imponente cifra di 75 milioni di euro (pari alla sua clausola rescissoria) è stato un’operazione complessa, conclusa dal Napoli con condizioni molto severe. Una di queste, la clausola anti-Italia, ha un evidente peso strategico per la Serie A.

Come rivelato da Fabrizio Romano, il club partenopeo ha vincolato la squadra turca a non rivendere il centravanti nigeriano a nessun’altra formazione italiana per un periodo di due anni. Questa mossa è dettata da una logica puramente competitiva, volta a proteggere il Napoli dalla possibilità di rivedere il suo ex attaccante indossare la maglia di una rivale diretta.

La Ragione Del Veto: Blindarsi dai Top Club

Secondo l’analisi di Romano, la decisione del Napoli di imporre un simile vincolo restrittivo nasce dalla consapevolezza che i maggiori competitor italiani avevano già sondato il terreno per Osimhen:

Il Precedente del Milan: Il club rossonero, nel 2024, aveva preso in considerazione l’attaccante come un’ “opportunità dell’ultimo minuto” per potenziare l’attacco.

Il club rossonero, nel 2024, aveva preso in considerazione l’attaccante come un’ per potenziare l’attacco. L’Interesse della Juventus: Anche la Juventus, storica antagonista del Napoli, aveva manifestato interesse per Osimhen l’estate precedente (nel 2025). Questo dimostra come il giocatore fosse un obiettivo primario per i club in lizza per lo Scudetto e la qualificazione in Champions League.

Inserendo questa clausola, il Napoli non si è limitato a incassare una cifra elevata, ma ha anche scongiurato il rischio di una “beffa”: vendere il proprio bomber per 75 milioni e poi ritrovarselo a contendere punti cruciali nel campionato italiano a breve scadenza con la maglia del Milan o della Juventus.

Dettagli Dell’Accordo E L’Effetto Tranquillità

La clausola anti-Italia – valida per due anni – è stata un’ulteriore garanzia pretesa dal Napoli per finalizzare il trasferimento, che ha richiesto lunghe negoziazioni soprattutto per concordare le modalità di pagamento dei 75 milioni (rateizzati in più tranche).

In sintesi, la clausola rappresenta il prezzo della tranquillità per il Napoli. È il modo per chiudere definitivamente il capitolo con il suo ex capocannoniere senza il timore di affrontare un’“arma a doppio taglio”sul campo nazionale nel prossimo biennio.