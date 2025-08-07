Mercato Milan, bomba dal Belgio! Intreccio Ibrahimovic-Jashari, svedese decisivo. Ecco perchè

Mercato Milan, clamorosa bomba dal Belgio: Zlatan Ibrahimovic decisivo nella trattativa Jashari col Brugge. Il retroscena

Milano festeggia! Dopo una trattativa estenuante che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi rossoneri per settimane, Ardon Jashari è finalmente un nuovo giocatore del Milan. Il talentuoso centrocampista svizzero ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2030, un segno chiaro della fiducia che il club ripone nelle sue potenzialità. L’operazione, dal sapore di una vera e propria epopea calcistica, ha visto il Milan versare nelle casse del Bruggecirca 34 milioni di euro, ai quali si aggiungono 3 milioni di bonus, confermando l’importanza dell’investimento. Questo acquisto non è solo un rinforzo tecnico, ma un segnale forte delle ambizioni del Diavolo in vista della prossima stagione.

L’arrivo di Jashari è il coronamento di un mercato estivo 2025 che vede il calciomercato Milan muoversi con decisione sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Tare, e del neo-allenatore, Massimiliano Allegri. Entrambi hanno individuato in Jashari un profilo ideale per il centrocampo rossonero, capace di aggiungere dinamismo, visione di gioco e fisicità. Le caratteristiche tecniche di Jashari, unite alla sua giovane età, lo rendono un investimento per il presente e per il futuro, perfettamente in linea con la strategia del club. I tifosi ora non vedono l’ora di ammirare le sue prime giocate con la maglia rossonera, sperando che possa diventare uno dei pilastri del nuovo Milan.

Il Ruolo Chiave di Zlatan Ibrahimovic: La Chiamata che ha Sbloccato la Trattativa

Dietro questa lunga e complessa trattativa, che sembrava destinata a non sbloccarsi mai, c’è stato un protagonista inatteso ma determinante: Zlatan Ibrahimovic. Come riportato dal sito belga hln.be, il senior advisor di RedBird ha giocato un ruolo cruciale nel superare l’impasse con il Brugge. Nei giorni di stallo più profondo, quando le negoziazioni sembravano arenarsi definitivamente, l’ex campione svedese non ha esitato a prendere in mano la situazione.

Ibrahimovic ha telefonato direttamente ad Ardon Jashari, illustrandogli il progetto rossonero a 360 gradi. Un intervento miratoche ha evidentemente fatto breccia nel cuore del giovane svizzero. La chiamata di Ibra non è stata una semplice formalità, ma un vero e proprio endorsement personale, un gesto di fiducia che ha mostrato a Jashari quanto il Milan credesse nelle sue qualità. L’influenza di un campione del calibro di Ibrahimovic, noto per la sua personalità carismatica e il suo innato spirito vincente, ha avuto un impatto significativo sulla decisione finale del giocatore.

Questa mossa strategica sottolinea ancora una volta la determinazione del Milan nel voler portare a casa i migliori talenti e la capacità di Ibrahimovic di mettersi a disposizione per la causa rossonera anche al di fuori del campo. La sua presenza come senior advisor si sta rivelando un valore aggiunto inestimabile per il club, non solo per la sua conoscenza del calcio, ma anche per la sua capacità di attrarre e convincere i giocatori. L’arrivo di Jashari, quindi, non è solo una vittoria di Tare e Allegri, ma anche un grande successoper la strategia che vede Ibrahimovic sempre più centrale nelle dinamiche di mercato del Milan. La sessione estiva 2025 si preannuncia ricca di colpi, e con un Ibra così coinvolto, le sorpresepotrebbero non essere finite.