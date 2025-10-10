Mercato Milan, Ibrahimovic applaude Tare e non solo: frecciatina all’ex rossonero? Cosa ha detto lo svedese

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic si è complimentato con Tare e le società per aver venduto bene i calciatori fuori progetto

Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor del Milan, è tornato a parlare in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, svelando le sue sensazioni sulla squadra e sul lavoro dirigenziale estivo. Lo svedese si è spogliato dei formalismi, offrendo una visione lucida sul presente rossonero.

Secondo Ibra, la squadra è “molto competitiva per fare buoni risultati”. Riconoscendo le difficoltà del passato, ha definito l’anno scorso “strano” – con troppi alti e bassi – ma ha sottolineato che il club ne ha tratto insegnamento.

Il giudizio sulla società è estremamente positivo: “La società è stata molto brava a vendere bene i giocatori non nel progetto o per altri motivi”. Il grande merito va all’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, capace di portare ciò che mancava: “Ha preso un allenatore che dà equilibrio e stabilità. Ha portato quello che mancava, esperienza”.

Infine, sull’obiettivo massimo, Ibra non ha dubbi: “Scudetto? Ci credo, dobbiamo crederci tutti. Ma è un processo, è un lavoro di team”. Un messaggio chiaro di fiducia nella crescita del progetto e nel lavoro del DS Igli Tare e di Gerry Cardinale.

L’INTERVISTA COMPLETA DI IBRAHIMOVIC